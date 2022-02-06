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「世界最恐怖海岬」500多艘船沉沒、2萬人死亡　被封為海上墳場

▲▼合恩角。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

▲世界上海況最惡劣的航道合恩角，500多艘船隻在此海域沉沒、超過2萬人遇難。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

記者趙蔡州／綜合報導

由於季風、洋流及地形等自然因素，地球上有許多地方環境非常惡劣，甚至光是「通過」就會有生命危險，南美洲最南端的合恩角附近海域，就堪稱是「世界上海況最惡劣的航道」，終年強風不斷且海浪洶湧，歷史上曾有500多艘船隻在此沉沒、超過2萬人遇難，合恩角因此也被人稱為「海上墳場」。

合恩角是世界五大海角之一（好望角、露紋角、塔斯馬尼亞東南角、斯地沃爾特西南角），位在南美洲國家智利合恩島上的陡峭岬角，此地被廣泛認為是南美洲的最南端，在南極大陸尚未被發現之前，也被看作是世界陸地的最南端，如今隔著「德瑞克海峽」與南極相望，屬於次南極疆域。

合恩角地理因為在南緯55度左右，終年盛吹強烈的西風，加上周遭海域的南極環流（西風漂流），導致此地終年強風不斷，氣候陰冷且多霧，岸外海面波濤洶湧，船隻在此海域航行會碰上非常恐怖的風暴與大浪，讓船隻產生強烈的搖晃甚至翻覆，歷史上曾有500多艘船隻在此沉沒、超過2萬多人葬身於此．

完成史上第一次環球航行的麥哲倫，1520年11月率領船隊沿南美洲東岸南下，也沒有通過合恩角，而是經由北側位於火地島之間的麥哲倫海峽進入太平洋，直到荷蘭探險家威廉·斯考滕1616年通過此處，才終於有人類船隊通過合恩角，威廉家鄉的名字合恩（Hoorn），也是這一座島名稱的由來。

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