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護理師協助抗疫「錯過2次求婚」！遺憾搭車返鄉…一落地卻崩潰狂哭

▲▼護理師協助抗疫錯過2次求婚。（圖／翻攝《中新社》）

▲護理師協助抗疫錯過2次求婚。（圖／翻攝《中新社》）

記者柯振中／綜合報導

新冠疫情爆發時，不少人的生活會受到影響。浙江寧波的護理師何甜甜為了協助抗疫，先後錯過2次男友準備的求婚，原先以為會終身抱憾，沒想到返家以後，瞬間令她感動地哭了出來。

綜合陸媒報導，何甜甜與男友交往2年左右，男友原先預計在2021年12月26日，也就是交往2週年的紀念日求婚，沒想到當時浙江紹興的上虞、北侖爆發疫情，她身為護理師，義無反顧地前往第一線協助抗疫。

▼護理師協助抗疫錯過2次求婚，下車後崩潰爆哭。（圖／翻攝《中新社》）

▲▼護理師協助抗疫錯過2次求婚。（圖／翻攝《中新社》）

何甜甜工作完以後，身心疲憊地回到家，沒想到2022年1月2日的凌晨，再度接到通知，又要出發前往第一線。不過，原先男友對工作相當支持，這次卻一反常態地問「能不能晚一天」，何甜甜聽完後，心跳瞬間漏了一拍，才知道又要缺席另一半精心準備的驚喜。

心中感到不捨，男友還是幫何甜甜收好行離，護送她前往第一線。何甜甜在馳援任務的休息時間，看見了原先要播放的求婚影片，在外地哭得稀裡嘩啦，再一次錯過驚喜，讓她相當遺憾，並詢問男友「還會不會有第三次」，對方則給了否定的答覆。

▼護理師協助抗疫錯過2次求婚，沒想到男友又準備了求婚驚喜。（圖／翻攝《中新社》）

▲▼護理師協助抗疫錯過2次求婚。（圖／翻攝《中新社》）

雖然心中感到遺憾，何甜甜還是決定，要與男友廝守終生，沒想到當她回到寧波，卻見男友手捧鮮花、戒指，對著她單膝下跪，讓她當場泣不成聲。

男友表示，終於能在同事、親友的見證下，向甜甜求婚，好事多磨，以後他仍然會給予支持、陪伴，並理解甜甜的工作，在一旁加油打氣。

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