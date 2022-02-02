不用憋尿了！飛行員「尿尿神器」男女版本造型曝

▲女飛官尤基少校參與「膀胱減壓裝置」測試。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者張鈜閔／綜合報導

飛行員在空中內急該怎麼辦？美國空軍推出第3代「膀胱減壓裝置」，號稱最新一代「集尿神器」，男女生版本造型都有，可讓飛行員一次執行長程任務。

根據《美國空軍空戰司令部》(Air Combat Command，ACC)發布報導，新一代集尿裝置稱為「Omni Gen. 3 Skydrate」，有分成男女生版本，用法便是穿戴於雙腿之間，尿意浮現時只要按一個按鈕，就能自動排尿，並將尿液自動收集起來，如此便能使飛行員更專注於飛行任務。

新型的「膀胱減壓裝置」有特別為女性使用者做改進，包括更大的收集袋、數種不同長度的軟管等，戰機飛行員妮奇‧尤基(Nikki Yogi)少校自願成為新設備的測試員，她表示目前被分派至阿拉斯加州的艾爾森空軍基地，要是接到任務，她得飛行10小時才能到關島。

尤基少校指出，她曾使用過上一代的「膀胱減壓裝置」，體驗相當糟糕，她認為飛行員應該要專注與敵人戰鬥，不應該被「膀胱減壓裝置」是否有作用或因不舒適而分心，因此自願參與測試工作提供回饋。

▲飛行員膀胱減壓裝置，女性版。（圖／攝自omni-defense）

▲飛行員膀胱減壓裝置，男性版。（圖／攝自omni-defense）