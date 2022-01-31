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亞洲富豪家族排行榜出爐！　富邦蔡家「身家8千億」台灣唯一進榜

▲富邦金。（圖／富邦金提供）

▲擁有富邦金控和國泰金控的蔡家以新台幣8千億的身家在亞洲前20大富有家族中排名第6。（圖／資料照）

記者葉睿涵／編譯

《彭博社》最近整理了2021年亞洲前20大富有家族，印度信實工業集團的安巴尼家族（Ambani）以身家903億美元第3度蟬聯冠軍，而亞、季軍則分別由印尼黃氏家族與印度米斯特里家族奪得。台灣方面，擁有國泰、富邦集團的蔡家是唯一進榜的家族，以286億美元（約新台幣8千億元）的身家排名第6，財富比南韓三星集團的李氏家族還多。

彭博億萬富翁指數顯示，儘管新冠疫情持續肆虐全球，但亞洲最富有的20個家族自2020年底以來，財富增加了330億美元，讓這20個家族的財富總和超過了4950億美元，比亞洲四小龍的香港或新加坡國內生產總值還多。

亞洲最富有家族安巴尼是由一對兄弟穆克什（Mukesh Ambani）和阿尼爾（Anil Ambani）所組成。他們的父親迪魯拜（Dhirubhai Ambani）於1957年創立了信實工業，卻在2002年沒有留下遺囑就去世，引發了穆克什和阿尼爾之間的爭產大戰，直到2005年在母親的調停下才落幕。穆克什現在是安巴尼企業集團的掌門人，該集團擁有世上最大的煉油綜合設施，並一直在向科技和零售領域擴張。

▲▼安巴尼家族。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度的安巴尼家族已連續3年蟬聯亞洲最富有家族。（圖／達志影像／美聯社）

與前一年相比，2021年富豪家族排行榜的亞軍和季軍出現了變動，印尼坐擁針記集團、中亞銀行的黃氏家族與印度Shapoorji Pallonji集團的米斯特里家族擠下香港的郭氏家族和泰國的謝氏家族晉升前3。在2021年裡，印尼黃氏家族的財富達到了363億美元，而印度的米斯特里家族則擁有340億美元的財富。

台灣國泰金控及富邦金控的蔡家以286億美元的身家，超越南韓三星集團的李氏家族，位列亞洲最富有家族排行榜中的第6，也是台灣唯一入榜的家族。蔡氏兄弟於1962年創辦了國泰人壽，並在1979年決定分拆業務；蔡萬霖和蔡萬才分別掌控國泰人壽及國泰產物保險，而國泰產物保險後來則改名為富邦產物保險。蔡氏家族目前掌控著台灣2家大型金融控股公司，企業的觸角也拓展到了房地產、電信等多個領域。

亞洲前20大富豪家族排行：
1. 印度信實工業集團（Reliance Industries）-安巴尼家族（903億美元）
2. 印尼針記集團、中亞銀行（Djarum, Bank Central Asia）-黃氏家族（363億美元）
3. 印度Shapoorji Pallonji集團 -米斯特里家族（340億美元）
4. 香港新鴻基地產（Sun Hung Kai Properties）-郭氏家族（311億美元）
5. 泰國卜蜂集團（中國稱正大集團，Charoen Pokphand Group）-謝氏家族（300億美元）
6. 台灣國泰金控、富邦金控（Cathay Financial，Fubon Financial）-蔡氏家族（286億美元）
7. 香港周大福集團（Chow Tai Fook）-鄭氏家族（231億美元）
8. 香港環球航運集團、會德豐地產（BW Group，Wheelock）-包氏／吳氏家族（230億美元）
9. 香港李錦記集團（Lee Kum Kee）-李氏家族（206億美元）
10. 泰國TCP集團 -許氏家族（196億美元）

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彭博社國泰富邦蔡家安巴尼富豪亞洲前20大富有家族

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