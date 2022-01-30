過年圍爐開3桌都不夠！6寶媽林叨囝仔：每年都有寶貝第一次過年

▲一連生了6個小孩的33歲網紅「林叨囝仔」陳珮芬，不只每個孩子都親力親為帶大，還能維持少女般的外表及體態，成為媽界標竿。（圖／林叨囝仔提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

少子化讓許多人漸漸感嘆「愈來愈沒有過年的感覺」，一連生了6個小孩的33歲網紅「林叨囝仔」陳珮芬，不只每個孩子都親力親為帶大，還能維持少女般的外表及體態，讓不少媽媽忍不住讚嘆根本可以頒發國家級「傑出青年」肯定！然而許多媳婦光想就害怕的農曆春節，陳珮芬竟然非常喜歡而且很期待，更令人好奇林叨囝仔一家人都是怎麼過年的。（受訪者陳珮芬，以下簡稱陳）

Q：農曆新年怎麼過？有什麼特殊的儀式或禁忌嗎？

陳：過年我們家好像沒什麼特別的禁忌。

但是每年都一定會和先生帶著6個小孩回到台中清泉崗的老家，和大家聚再一起圍爐吃飯、看電影，我們是10幾個家庭的大家族，大家過年同時回到老宅，人多到吃飯就要三張大圓桌，還得輪流吃，但是我很喜歡熱鬧的感覺。

Q：有孩子和還沒有孩子之前相比，過年這件事情在家庭氣氛或活動上有何不同？

陳：以前只有兩個人的時候，覺得過年和平時放假沒什麼兩樣，有了小孩之後，期待領紅包、說吉祥話，一大票小孩一起出遊，才感受到滿滿的過年氣氛。

尤其除夕回到鄉下會到學校操場或空曠的地方放煙火，因為我孩子生得多，所以每年都有人第一次嘗試放煙火、玩仙女棒，看著小孩從第一年的害怕緊張，到第二年吵著要玩，感覺特別有趣。

Q：身為六寶媽，生活中如何保有屬於你的Me Time？

陳：雖然我家孩子都是自學，但有些時段把他們送去才藝班之後，我就會把握時間做自己想做的事，小到為自己泡杯咖啡、安排醫美保養、種睫毛…雖然很多先生可能覺得不必要又很花錢，但我認為美麗是維持媽媽身心健康最好的方式，有快樂自信的媽媽才有快樂自信的孩子與家庭。

另外，從小就訓練孩子作息規律，讓他們早早去睡覺才能和先生有約會的時間，就算只是一起追劇或吃宵夜、聊聊天，都是平時維繫感情的方法，因為孩子自動自發睡得早（林叨囝仔的小孩大多七點半就會睡覺），有時候就請朋友來幫忙看一下小孩，我們夫妻就能出去看場電影吃頓飯。

Q： 2022年最想做的事情？（個人＆與孩子一起做的事）

陳：希望疫情趕快過去，想出國去冰島，不過到時候可能要分好幾個地方寄放小孩（笑）

也想再和孩子一起去多爬幾座山，挑戰各種一家人共同努力的事。