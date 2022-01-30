　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

過年圍爐開3桌都不夠！6寶媽林叨囝仔：每年都有寶貝第一次過年

▲▼6寶媽林叨囝仔：每年都有寶貝第一次過年。（圖／林叨囝仔提供）

▲一連生了6個小孩的33歲網紅「林叨囝仔」陳珮芬，不只每個孩子都親力親為帶大，還能維持少女般的外表及體態，成為媽界標竿。（圖／林叨囝仔提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

少子化讓許多人漸漸感嘆「愈來愈沒有過年的感覺」，一連生了6個小孩的33歲網紅「林叨囝仔」陳珮芬，不只每個孩子都親力親為帶大，還能維持少女般的外表及體態，讓不少媽媽忍不住讚嘆根本可以頒發國家級「傑出青年」肯定！然而許多媳婦光想就害怕的農曆春節，陳珮芬竟然非常喜歡而且很期待，更令人好奇林叨囝仔一家人都是怎麼過年的。（受訪者陳珮芬，以下簡稱陳）

Q：農曆新年怎麼過？有什麼特殊的儀式或禁忌嗎？

陳：過年我們家好像沒什麼特別的禁忌。
但是每年都一定會和先生帶著6個小孩回到台中清泉崗的老家，和大家聚再一起圍爐吃飯、看電影，我們是10幾個家庭的大家族，大家過年同時回到老宅，人多到吃飯就要三張大圓桌，還得輪流吃，但是我很喜歡熱鬧的感覺。

Q：有孩子和還沒有孩子之前相比，過年這件事情在家庭氣氛或活動上有何不同？

陳：以前只有兩個人的時候，覺得過年和平時放假沒什麼兩樣，有了小孩之後，期待領紅包、說吉祥話，一大票小孩一起出遊，才感受到滿滿的過年氣氛。
尤其除夕回到鄉下會到學校操場或空曠的地方放煙火，因為我孩子生得多，所以每年都有人第一次嘗試放煙火、玩仙女棒，看著小孩從第一年的害怕緊張，到第二年吵著要玩，感覺特別有趣。

▲▼6寶媽林叨囝仔：每年都有寶貝第一次過年。（圖／林叨囝仔提供）

Q：身為六寶媽，生活中如何保有屬於你的Me Time？

陳：雖然我家孩子都是自學，但有些時段把他們送去才藝班之後，我就會把握時間做自己想做的事，小到為自己泡杯咖啡、安排醫美保養、種睫毛…雖然很多先生可能覺得不必要又很花錢，但我認為美麗是維持媽媽身心健康最好的方式，有快樂自信的媽媽才有快樂自信的孩子與家庭。

另外，從小就訓練孩子作息規律，讓他們早早去睡覺才能和先生有約會的時間，就算只是一起追劇或吃宵夜、聊聊天，都是平時維繫感情的方法，因為孩子自動自發睡得早（林叨囝仔的小孩大多七點半就會睡覺），有時候就請朋友來幫忙看一下小孩，我們夫妻就能出去看場電影吃頓飯。

Q： 2022年最想做的事情？（個人＆與孩子一起做的事）

陳：希望疫情趕快過去，想出國去冰島，不過到時候可能要分好幾個地方寄放小孩（笑）
也想再和孩子一起去多爬幾座山，挑戰各種一家人共同努力的事。

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
蕭敬騰被罵爆　張韶涵登春晚卻沒人嘴！網揭關鍵嘆：台灣對不起她
外送員見他拋錨幫推車　20分鐘後收「春節大紅包」驚呆
高雄更冷「暴跌8°C」全台慘白！15縣市冰凍　變天時程表曝
台中恐怖男「狂刺孕婦」10多刀　他看到血清醒
大陸春晚表演名單曝光！共5台灣藝人登場　「陳妍希扛開場重任」
蕭敬騰登春晚喊「回家看看」被罵爆　鄉民女神揭他愛台證據：乳滑
快訊／史上第一人！納達爾5盤大逆轉奪21冠

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

過年圍爐開3桌都不夠！6寶媽林叨囝仔：每年都有寶貝第一次過年

過年不無聊！十大熱銷桌遊排行榜曝光　互動性高容易製造歡樂

紀梵希家居設計師創作溫暖繪本　可愛兔兔的帽子陪孩子建立自信

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

美國男胸毛茂盛到可以作畫　剃刀一剃秒變各種超級英雄

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

俊昊口誤「期待《衣袖》吻戲」被虧爆　世榮錄影「肚子叫」他問：有人在嗎XD

炎亞綸當郭靜嘉賓「表演模仿冷場」　尬笑：就說我不行！...「台下2男星」現身搶麥

過年圍爐開3桌都不夠！6寶媽林叨囝仔：每年都有寶貝第一次過年

過年不無聊！十大熱銷桌遊排行榜曝光　互動性高容易製造歡樂

紀梵希家居設計師創作溫暖繪本　可愛兔兔的帽子陪孩子建立自信

電動機車月租費貴！他不解「沒省錢還一堆人買」網：是一種信仰

吼～你用的！「兇手汪」咬爆沙發推卸給同伴　結果證據黏在下巴　

擺脫戀愛不順！爆紅「排隊心理測驗」，秒測你的「理想型」

電資畢業「年薪200萬↑」把醫牙狠甩在後？　網揭醫生2優勢秒打臉

袁詠儀曬照竟被15歲兒怒下令「立刻刪掉！」　她嘆：態度可以好一點

小年夜4架共機擾台「西南空域」　空軍派巡邏兵力應對

史詩級逆轉！納達爾跪地喜極而泣　「1個月前我以為這是最後」

PLG上半季最佳5人　「南」模好狂　呂政儒秀鋼鐵之心

金針菇隔2年終於回韓國了！　抵達仁川「父母接機反應」網一看噴淚

男私藏2槍168顆子彈遭借住友人父錯拿 　他打開行李嚇壞急報警

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

親子熱門新聞

一頂兔兔的帽子陪孩子建立自信

過年不無聊十大熱銷桌遊排行榜

林叨囝仔過年圍爐開3桌都不夠！

2個小孩開始賺錢！爸：還要紅包給他們嗎　做出決定了

婆婆跟鬼一樣　她後悔結婚認：是夢魘

DIY清潔洗衣機的超厲害法寶！

寶寶睡覺發出鼾聲　媽咪要多留心

過年禁忌讓親子互動變得很有趣！

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

陪孩子度過7歲叛逆期的4句話

新手媽必看！PPSU還是玻璃？

想拿掉避孕器…醫生「找不到線頭」

沒生病卻拉肚子　原來和奶粉沖泡有關

保母三節、年終怎麼給？6點教學

更多熱門

相關新聞

黃偉哲參加「台日友好、消災祈福、溫馨圍爐」　

黃偉哲參加「台日友好、消災祈福、溫馨圍爐」　

台南市長黃偉哲30日晚上親自前往消防局中正分隊，了解消防局在農曆春節前夕救災工作的整備與消防安檢作業概況，並慰問消防人員辛勞堅守崗位保護市民安全。

黃偉哲以視訊與員警圍爐共度小年夜

黃偉哲以視訊與員警圍爐共度小年夜

過年用電小撇步省電生財　出遠門插座插好別插滿

過年用電小撇步省電生財　出遠門插座插好別插滿

台南有「脫魯月老」　還能斬爛桃花

台南有「脫魯月老」　還能斬爛桃花

返鄉路上喝杯「來速」咖啡　中油春節不打烊搶攻黑金商機

返鄉路上喝杯「來速」咖啡　中油春節不打烊搶攻黑金商機

關鍵字：

2022春節林叨囝仔圍爐2022走春

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

吳姍儒婚禮「全程沒用餐」攜夫坐紅毯中央！

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

舒淇慶生林心如「說溜嘴華燈兇手」！

蔡桃貴年假爆送急診！　「家人無法處理」蔡阿嘎曝就醫原因

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

教召全程野宿　網轟：第一天就辦不下去

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

即／桃園凌晨3.7地震！中壢人聽巨響狂搖嚇壞

妻子哭：沒有安全感　浩子急挽回「揭11年婚姻內幕」

獨／陳芳語罹患厭食症險喪命　催吐6年暴瘦37公斤...留終身後遺症

納豆腦出血住院「恢復狀態良好」　經紀人曝現況

更多

最夯影音

更多
吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘
吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面