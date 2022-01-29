台積電工程師「3原因」搶過年輪班！他曝光1天薪水超爽：萬元上下

▲台積電廠房就算在過年期間，仍然會維持運作，因此也需要人員輪值。（圖／路透社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有著「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭台積電（2330），以高福利、薪資及年終讓不少工程師嚮往。然而在農曆春節將至時，台積電的工廠仍不休息，不少網友好奇正在工作的工程師心情如何。對此，有許多知情人士跳出來說「賺爆！一堆人搶著上」

有網友在PTT以「現在在台積電顧機台的員工在想什麼？」為題發文表示，許多人已經開始在準備年夜飯的備料，但還有不少工作是24小時不斷電持續運作，讓他好奇「正在顧機台，整身包滿滿的台積電員工，現在在想什麼？」

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原PO推測，過年仍在加班的台積電員工心中是想著「我台積我驕傲？今年顧完機台後，我就要升遷了？」也好奇正在吃年夜飯到一半，就要趕回去公司輪班的人在想什麼。

網友看完紛紛留言，「超爽，過年一天領超多」、「賺加班費」、「除夕薪水double，還加紅包，做一天近萬咧」、「3倍薪水+搞不好還有發的慰問紅包+不用面對親戚，爽的咧」、「3倍薪水上得心甘情願」、「過年值班錢超多好嗎」。

據悉，一名台積電工程師舉出3個優點表示，只要願意過年留下來加班，都可以領到「超高額」的加班費。他說，有人光是過年的加班費加上紅包，就讓春節的薪水變3倍，一天可以領萬元上下，因此許多人都搶著上班，且可以躲掉親友團的問候、包紅包給晚輩等3件事，可謂好處多多。

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