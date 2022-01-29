枕頭都發霉！他「花1萬8住髒檢疫所」被凍醒　王必勝：這不是飯店

▲原PO花1萬8住到偏僻的檢疫所，且床墊等內裝都發霉，讓他無法接受。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名從大陸返台的王姓民眾表示，他事先問過1922，也和區公所多次確認，沒想到隔離期間突然被認定住處違規，被迫住到楊梅檢疫所。王先生表示，他無法接受檢疫所的牆壁、床墊及枕頭發霉，且晚上冷到無法入睡，且這樣的房間每天竟要價3000元。對此，衛福部醫福會執行長王必勝表示，楊梅檢疫所是違規者住的集檢所，強調「這不是飯店」。

王先生控訴，他19日從上海返台，之前就跟1922、區公所多次確認住處情況，已事先告知自己住處的格局特別，僅有一個門口，卻有自己的浴室、客廳，不知是否符合規定，當時對方也回「沒有問題」，只要有衛浴設備就算一戶。因此，王先生採取7+7+7的方案回台，先在桃園的防疫旅館以每晚2000元的價格隔離7天，隨後返家居家隔離7天。

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沒想到，區公所協同衛生署26日勘查，認定他的住處不符合防疫規定，到場才說「現場看了才知道」，讓王先生無法接受，「我家原本是一個110坪的大房子，我們隔成兩戶，我確實是自己居住」；另外，王先生不滿，當時他有跟地勤確認防疫表單的填寫，因他誤以為「同住家人」處要填「緊急聯絡人」，因此只寫媽媽，漏掉其餘家人，被區公所認定防疫表單填寫不實而要罰款。

▲衛福部醫福會執行長王必勝。（圖／指揮中心提供）



王先生表示，他願意配合政府而移動到楊梅檢疫所，卻先被收1萬8000元的住宿費，以及自費1355元搭計程車，然而楊梅檢疫所的環境卻糟到難以想像，除了床頭有水龍頭之外，房內的木板隔間、床墊防霉，室內訊號極差，沒有可以聯繫外界的工具，讓他晚上冷到睡不著又求助無援，「又濕又冷，原本沒病也能搞出病來」。

對此，王必勝指出，該名民眾的住處不符規定，因有違規事實而送集檢所。由於春節的集檢所是每天1500元，但王先生違規，會依照原價3000元計算，這些錢都會進公庫。

王必勝表示，他很抱歉這些集檢所的設備比較不好也比較遠，強調「這不是飯店」，裡面基本的生活所需都有，假設有個案遇到狀況，會再進行關懷，並補齊民眾需要的物品。

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