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8大電商「過年不打烊」懶人包　玩遊戲天天送iphone 13、整點搶驚喜紅包

東森購物「小額奪寶」遊戲春節特別加碼（圖／東森購物提供）

▲東森購物「小額奪寶」遊戲春節特別加碼100萬大獎，除夕到初六天天開獎。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

長達9天的春節連假即將到來，宅在家不知道要幹嘛，想外出逛街又怕疫情的話，上網購物也能解悶開心逛，有8大電商平台在春節期間不打烊，祭出促銷活動且照常出貨，在家可以安心買好買滿外，還有限定加碼的小遊戲，大方送出 iPhone 13、Switch、萬元提貨券、購物金紅包等，讓網購族在新年試手氣，過年玩開嗨起來。

東森購物網
過年期間全站不打烊，下單後正常出貨，會員可安心採買外，還可挑戰任務最高領9,300枚東森幣，以及參與春節加碼小額奪寶拿大獎，只要1/1～2/5有消費任1筆，到東森購物APP或撥打客服專線，下注東森幣就能抽獎，天天送出 iPhone 13、萬元提貨券、Switch遊戲主機等多項豪禮，除夕到初六天天開獎。

活動期間還有多款東森幣遊戲「幸運刮刮樂」、「東森上菜」、「瘋狂十八啦」，其中「幸運刮刮樂」玩法參照台彩刮刮樂，最高獎金有100萬東森幣，另外還有「財神發發發」、「決勝21點」、「紅狗撲克」等遊戲，中獎率高，會員不妨試試手氣。1/29～2/6天天領紅包最高再抽888枚東森幣。

東森購物「小額奪寶」遊戲春節特別加碼（圖／東森購物提供）

▲「幸運刮刮樂」刮開後可獲得東森幣獎項，最高獎金100萬東森幣。

momo購物網
1/28～2/7主打過年不打烊活動，全站商品下單不受限，在庫商品照常出貨，客服正常服務，此次應景推出「迎春樂透彩」趣味遊戲，1/29～2/5每位會員每日享有一次免費下注資格，分享好友最多再送一注，將有機會抱走80萬獎金，1/28～2/6每日8個時段再開放「整點搶紅包」，最高可獲888 momo幣。還有「簽到賺momo幣」，1/31～2/6累計簽到7日抽精品CELINE三層包，2/7前「下單抽SONY手機耳機組」，以及「滿額送最高3,500」回饋。

蝦皮購物
攜手近千家品牌推出「新春不打烊專區」，破萬種熱門商品連假期間通通照常出貨，另於即日起暖身開跑「新春購物節」，除祭出蝦皮商城85折、9折、92折券，最高折抵5,000元，還有全站99元起免運券每人7張不用搶；過年還有期間限定4大回饋，保證人人有獎的「轉萬元紅包」遊戲，天天撒10,000購物金，2/2加碼抽iPhone 13，除夕到初二加碼購物金紅包、2/2財神報到送千萬發財金、蝦幣25倍送等回饋。

蝦皮購物「新春購物節」千家品牌新春不打烊（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物「新春購物節」千家品牌新春不打烊。（圖／蝦皮購物提供）

PChome 24h購物
全站提供超過500萬種商品，囊括年節伴手禮、年貨零食、桌遊玩具、電玩麻將桌等商品，春節期間照常出貨，並祭出各式衣鞋包錶換新活動，包含「新年招財開運夾特輯」2022開運命定夾全場超殺2折起、「Timberland迎新精選」鞋靴服飾5折起、1/24起「華歌爾紅運內衣」專櫃內衣下殺3折起、1/28起「THE NORTH FACE新春煥新」服飾全系列7折起。

Yahoo奇摩購物
1/28～2/6祭出過年不打烊活動，集結年節熱銷禮盒、宅家人氣零食、走春必買好物等逾萬種商品，強打「簽到送88發財金」、「單日買2,000送268」、「下單抽萬元Trip.com折扣碼」三大優惠；另外，大年初一到初三，Yahoo奇摩App「粉絲通」服務的「Yahoo奇摩購物」帳號，將天天送出168個驚喜紅包，並搭配多項發財金活動，讓大家拿好康。

博客來
1/24～2/18推出新春最強檔「虎虎Hóo得意」，萬件年貨下殺3折起，1/27逢博客來讀書日，圖書文具影音，結帳滿千再享9折，有庫存商品春節正常出貨；1/28～2/6還有開運紅包天天送，凡參加「天天測運勢」活動，最高可獲得200元E-Coupon，除夕到初五再抽666、888元禮物卡、及庫洛魔法使透明牌篇icash2.0；同期間使用博客來APP結帳，累積消費滿3000元送200元E-Coupon，除夕到初三限定結帳滿千再9折。2/5～2/9無印良品館全館不限金額結帳再88折。

博客來祭出新春最強檔「虎虎得意」新春活動（圖／博客來提供）

▲博客來推出為期26天的「虎虎Hóo得意」新春強檔活動。（圖／博客來提供）

樂天市場
1/28～2/14推出「福虎賀歲不打烊 購物最高回饋40%」活動，購買指定商品賺20%回饋，指定店家購物滿2,000元再賺200點，持樂天信用卡累積消費滿5,000元還可賺10%回饋；另聯合站上店家包括愛買線上購物、KICKICK藥妝婦嬰生活館、新寶順茶行等，推出春節照常出貨服務。

遠傳friDay購物
1/27～2/6推「新春不打烊」活動，商品下殺3折起，包含快速到貨等指定專區，春節期間照常出貨，指定專區加碼消費滿千送百元超商禮券，2月底前全站下單滿2,000元，再抽價值近1.4萬元iRobot 掃、拖機器人兩件組。即日起逢周五還有精選商品下殺5折，電暖器、行車記錄器全都半價入手。

此外，站上快速到貨館、愛買旗艦館與送禮館三館，單筆訂單滿額1千元，可獲得加碼紅包100元統一禮券，限量250名；2/28前下單滿666元，可抽舒潔虎年版棉柔舒適抽取衛生紙一箱，下單滿2,000元抽iRobot掃地機器人加拖地機器人。

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

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