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女大生送拉麵一彎腰晃暈萬人　打撞球只靠「4條線」撐住

記者黃翊婷／綜合報導

擁有G罩杯好身材的日本女大生娜娜茶（なな茶，千葉奈々希），去年以爬樓梯、求籤的影片晃暈全網，她日前在IG上傳一段送拉麵的影片，一彎腰露出傲人事業線，還有緊靠「4條線」鎖住美胸的打撞球影片，再次掀起網友熱議，並紛紛前往她的IG朝聖。

日本女大生送拉麵一彎腰晃暈2萬人，打撞球只靠「4條線」撐住。（圖／翻攝自IG／nanacha_0211）

▲娜娜茶送拉麵，大秀G級美胸。（圖／翻攝自IG／nanacha_0211，下同）

自稱還在念大學的娜娜茶是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員，由於長相甜美，加上G罩杯的好身材，讓她在IG上擁有31萬名粉絲，抖音更是有超過百萬人關注。

近期娜娜茶在IG發表新貼文，並附上影片，其中一則是化身拉麵店店員，只見她穿著超低胸的黑色貼身上衣，雙手戴著藍色手套，面對鏡頭送上一碗拉麵，一彎腰露出超深事業線。一個簡單的動作吸引超過2萬人前來朝聖，紛紛留言表示，「根本看不到拉麵啊」、「如果店員是妳，我一定天天去吃」。

日本女大生送拉麵一彎腰晃暈2萬人，打撞球只靠「4條線」撐住。（圖／翻攝自IG／nanacha_0211）

▲娜娜茶打撞球的影片被粉絲稱讚很可愛。

而在另一段影片中，娜娜茶上半身前傾靠在撞球桌旁，看起來架勢十足，沒想到一出手就打歪，讓她忍不住笑到趴在桌面。但大家的目光都集中在她僅靠胸口4條線Hold住的美胸，「Nice shot」、「眼睛不知道要看哪裡很困擾啊，哈哈」。

▼娜娜茶擁有天使的臉孔、魔鬼的身材。

日本女大生送拉麵一彎腰晃暈2萬人，打撞球只靠「4條線」撐住。（圖／翻攝自IG／nanacha_0211）

日本女大生送拉麵一彎腰晃暈2萬人，打撞球只靠「4條線」撐住。（圖／翻攝自IG／nanacha_0211）

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