裝運動勘察地形偷6大學　5司法單位通緝校園大盜終落網

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方最近獲報案，有部份大學教職員宿舍區屢屢遭竊，不只偷台中，至少還有4個縣市的大學也被偷，經台中警六分局多月抽絲剝繭和追蹤下，前晚南下高雄市三民區逮捕46歲的陳嫌，陳嫌得先移送嘉義執行1年4月的刑期之後，接著還有4個縣市院檢排隊等他到案。

▲▼台中警方逮捕專門行竊大學的陳嫌，犯嫌還遭5個院檢發布通緝。（圖／民眾提供）

台中市警六分局長蔡元戎組成「治安風水師團」前往轄區大學協助提升校園安全，幾個月前鎖定1名專偷大專院校教職員宿舍的陳姓竊嫌，陳嫌偷遍全台，遭彰化、嘉義、台南地檢署及新竹、高雄地方法院等5個司法單位發布竊盜通緝，在警方擴大調閱監視器，一路追蹤，最遠曾追緝到台東，在鍥而不捨精神下，前晚在高雄逮捕到案。

警方在高雄市三民區一處養生館包廂內逮捕陳嫌，並查扣作案用衣服、鞋子、悠遊卡、行動電話、螺絲起子5把、手電筒2支及犯罪所得8千多元，警詢後已移請嘉義地檢署執行，之後還有4個院檢等著他。

警方表示，陳嫌居無定所，平時以公車、火車或捷運代步，有時向父親借汽車使用，偷遍新竹以南大學，至少有6所遭竊，陳嫌穿著運動衣服佯裝運動，其實是勘察地形，等到夜間無人在家再下手，警方將再擴大追查是否有更多學校受害。

分局長蔡元戎表示，維護校園安全是全民共識，也是警方高度重視的工作，警方除藉由專業的治安風水師、校園安全座談，讓校園降低治安死角，提升防衛能力，也透過積極偵查作為，對於在校園犯案者絕對查緝到案嚴懲，宣誓警方守護校園的決心。