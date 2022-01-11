恐嚇殺害吳姍儒！40歲男背景起底　留「死亡威脅」原因曝

▲吳宗憲之子吳睿軒（箭頭處）上個月在路邊抽大麻菸，遭巡邏員警當場逮捕。（圖／翻攝畫面）

圖、文／鏡週刊

綜藝天王吳宗憲的大女兒、金鐘獎最佳主持人吳姍儒，預計本月29日與交往多年的男友結婚，就在結婚前夕，卻收到死亡威脅，為了自己與親友的人身安全，她選擇低調報警，警方獲報後十分重視，日前已循線逮到恐嚇犯，偵訊後函送地檢署偵辦。

知情人士A小姐告訴本刊，警方根據吳姍儒提供的線索，很快找到林男的臉書，無巧不巧，林曾在2018年向新北市警察局申請良民證，同年9月核發後，他還將良民證翻拍貼上臉書，暴露了自己的個資，警方不費吹灰之力，就將他逮個正著。

今年40歲的林到案後供稱，他是一名上班族，也是吳姍儒的「朋友」，兩人是在國外的寄宿家庭認識，他很喜歡吳，甚至有一些曖昧情愫，當年可以說無話不談，但吳完成學業回台後踏入演藝圈，幾次在公共場合相遇，他主動打招呼攀談，吳卻不理不睬，彷彿從來不認識他，加上傳訊息給吳也不回，他才一時失去理智，跑到吳的臉書粉專留言嗆聲。

對於林的說法，警方持保留態度，偵訊後罪嫌將他函送地檢署偵辦，根據《刑法》規定，最重可判處2年徒刑。據瞭解，林被逮後十分後悔，強調自己的本意並非如此，很想跟吳姍儒道歉、和解，無奈吳是公眾人物，自己只是小老百姓，沒管道和她溝通，若能再給他一次機會，他一定會控制好情緒，謹慎約束自己的言行。

吳姍儒經紀人回應：不認識林男

針對遭林姓男子恐嚇一事，吳姍儒的經紀人強調，吳在美國從未住在任何寄宿家庭，百分之百不認識這名男子，對於網路上不當的人身攻擊、恐嚇及不實指控，公司會全力蒐證交給警方，保護藝人的名譽及人身安全。



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