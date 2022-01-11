　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

騎士載妹子挑戰「超陡土坡」！左右搖晃15秒　結局讓網跪了

▲▼妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

▲騎士載妹子挑戰超陡土坡，結局讓網狂喊「請收下我的膝蓋」。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

網搜小組／趙蔡州報導

有網友在臉書分享一支影片，內容是2輛機車準備攀爬一個仰角超過50度的土坡，結果不但第1輛機車上坡成功，第2輛載著妹子的騎士也成功翻過土坡，讓其他網友看了影片後紛紛笑「請收下我的膝蓋」，也有人說「這不是我希望的結局啊」。

原PO在臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」轉貼影片，可以看見2輛機車準備翻越一處仰角超過50度的土坡，前方的藍衣騎士率先衝上去，只在最陡峭的地方搖晃了一下，最後成功爬上土坡。

另一組載著妹子的騎士則比較驚險，可以看見攀爬的過程中，機車不斷左右搖晃，車速也在爬坡的過程中不斷下降，後座的女子則緊抱著男子，深怕一個不小心被甩下車，所幸機車最後成功越過最陡的地區。

15秒影片曝光後立刻引發網友熱議，有人說「原本以為會看到摔下去，結果居然是用小綿羊雙載爬上去」、「請收下我的膝蓋，雙載這樣還敢爬」、「雙載上去那個真的佩服」、「結局令人失望啊」、「雙載太猛了吧」、「騎什麼越野車，125就可以了」。

#北北基天氣路況 時間：2022/01/02 14:25 地點：台北市松山區 天氣狀況：陰天 #網轉非事發地

Max Assange 發佈於 2022年1月1日 星期六

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 
ET快訊
快訊／確診者去過！義享天地晚間閉店大清消
iPhone 14 Pro剪瀏海了！最新渲染圖曝光
鳳梨剛過30歲生日！　女友IG洩「調身體準備懷孕」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

騎士載妹子挑戰「超陡土坡」！左右搖晃15秒　結局讓網跪了

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

騎士載妹子挑戰「超陡土坡」！左右搖晃15秒　結局讓網跪了

台南人的回憶掰了！「西門市場」要拆遷　含淚：舊有文化被摧毀

騎士載妹子挑戰「超陡土坡」！左右搖晃15秒　結局讓網跪了

紡織業大廠福懋副董謝式銘辭世 享壽89歲

桃機正式實施「落地即刻檢驗」　王必勝：可降低機場人員染疫風險

為何貨櫃三雄12月營收都有月增長　承攬三雄海運營收卻都衰退　

群聯超大手筆！尾牙狂發逾2億現金　人人有獎「沒抽到可領5萬」

比特幣跌破4萬美元關卡　創下9月底以來最低點

神之子開示！統神6歲兒曝「台積電vs.巧克力」怎麼選　拉風爸笑了

澎湖90歲老婦人命喪車底　肇事女駕駛嚇到狂哭

金門議員批議會淪陳玉珍家族打手　民進黨：金門版顏家？

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

新奇熱門新聞

超清晰外星「小灰人」拍到了！

雙載挑戰超陡土坡　結局讓網跪了

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

羿族複姓17字　陝西千人姓第五

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

俄「巨屌妖僧」28.5公分讓人驚

葉問死前拍下詠春拳　罕見影片曝光

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

世界最長單字　189819字母組成

通靈大師拋震撼彈！外星人現身時間點曝

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋傳

人體器官黑市交易價曝光

講幹話列精神病　網路KUSO圖瘋傳

更多熱門

相關新聞

2女雙載看病遭輾斃！老婦女兒急奔現場

2女雙載看病遭輾斃！老婦女兒急奔現場

高雄今（5）日上午11點多發生一起機車遭聯結車輾斃的死亡車禍，楊姓、姚姓2名婦人騎機車雙載準備要去看病，不料在仁武區仁林路與林森巷路口突然往左倒，慘遭後方砂石車輾斃雙亡。姚姓死者女兒得知消息後也急奔現場，只見事故處血跡斑斑，附近居民感嘆，這條路太窄了，又經常有大車經過，常常會被逼去騎路肩，幾乎天天都發生車禍。

即／機車突倒地　雙載2女慘遭聯結車輾斃

即／機車突倒地　雙載2女慘遭聯結車輾斃

南科工程師遭情敵砍死　「雙載運屍」縱火狂燒

南科工程師遭情敵砍死　「雙載運屍」縱火狂燒

母女雙載慘遭撞飛　無照男怕被罰鑽巷落跑

母女雙載慘遭撞飛　無照男怕被罰鑽巷落跑

影／媽載兒上學變換車道　遭大貨車輾壓

影／媽載兒上學變換車道　遭大貨車輾壓

關鍵字：

雙載土坡

讀者迴響

熱門新聞

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

開年最強「5星座」！工作亮眼＋桃花旺

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

iPhone 14 Pro渲染圖曝！傳明年採自研晶片

羅一鈞揭Omicron「4成無症狀、6成輕症」

即／確診者去過！義享天地晚間閉店大清消

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

蕾菈寫真集攝影師「打疫苗猝死」　接噩耗悲痛發文

快訊／桃機風暴最新20處疫調足跡！SOGO百貨、全聯

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

等21天等不到證據！　By2「標註李靚蕾」反嗆

氣象局發低溫特報！17縣市急凍10°C↓

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面