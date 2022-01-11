騎士載妹子挑戰「超陡土坡」！左右搖晃15秒　結局讓網跪了

▲騎士載妹子挑戰超陡土坡，結局讓網狂喊「請收下我的膝蓋」。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

網搜小組／趙蔡州報導

有網友在臉書分享一支影片，內容是2輛機車準備攀爬一個仰角超過50度的土坡，結果不但第1輛機車上坡成功，第2輛載著妹子的騎士也成功翻過土坡，讓其他網友看了影片後紛紛笑「請收下我的膝蓋」，也有人說「這不是我希望的結局啊」。

原PO在臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」轉貼影片，可以看見2輛機車準備翻越一處仰角超過50度的土坡，前方的藍衣騎士率先衝上去，只在最陡峭的地方搖晃了一下，最後成功爬上土坡。

另一組載著妹子的騎士則比較驚險，可以看見攀爬的過程中，機車不斷左右搖晃，車速也在爬坡的過程中不斷下降，後座的女子則緊抱著男子，深怕一個不小心被甩下車，所幸機車最後成功越過最陡的地區。

15秒影片曝光後立刻引發網友熱議，有人說「原本以為會看到摔下去，結果居然是用小綿羊雙載爬上去」、「請收下我的膝蓋，雙載這樣還敢爬」、「雙載上去那個真的佩服」、「結局令人失望啊」、「雙載太猛了吧」、「騎什麼越野車，125就可以了」。

#北北基天氣路況 時間：2022/01/02 14:25 地點：台北市松山區 天氣狀況：陰天 #網轉非事發地 由 Max Assange 發佈於 2022年1月1日 星期六

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