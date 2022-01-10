「司法愛嘉醫療聯盟」啟動　結合縣市醫界164家醫療院所

▲ 司法愛嘉醫療聯盟結合醫療單位照顧司法弱勢家庭 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署與「司法愛嘉醫療聯盟」10日上午嘉義地檢署6樓大禮堂辦理啟動儀式典禮。法務部蔡清祥部長、行政院外交國防法務處譚宗保處長、臺灣高等檢察署臺南檢察分署費玲玲檢察長、臺灣高等檢察署朱兆民主任檢察官均到場指導，嘉義縣政府翁章梁縣長、嘉義市政府黃敏惠市長亦親臨現場表達支持，嘉義縣市各醫師代表、嘉義地檢署主任檢察官、檢察官及財團法人更生保護會嘉義分會黃俊森主委、財團法人犯罪被害人保護協會嘉義分會林文村主委及嘉義榮譽觀護人協進會黃國明理事長均出席典禮。



嘉義地檢署張曉雯檢察長表示，蔡清祥部長在部務會報及檢察長會議中提及「要從別人的需要上，看見自己的責任」、「我們要運用職務的影響力，幫助需要的人」。因此身為檢察長除和檢察官們並肩作戰打擊犯罪、對抗不法外，面對司法看見的弱勢被害人、更生人及受保護管束人家庭，更應該結合社會各界資源提供協助。

為節省司法弱勢個案就醫時的支出，與嘉義縣、市醫師公會、牙醫師公會、中醫師公會及診所協會合作，透過各公會協助邀請嘉義縣市醫療院所共同成立「司法愛嘉醫療聯盟」。本聯盟總計已有包含嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院及陽明醫院等164家醫院、診所及衛生所支持並參與，未來將可服務約2,500個司法弱勢家庭，感謝嘉義縣、市具有影響力的醫界朋友們共襄盛舉。

蔡清祥表示，法務部在刑事司法程序中扮演極重要的角色，從犯罪偵查、受刑人的矯正、出獄人的觀護、更生保護、犯罪被害人保護等，都是法務部的責任，無論是更生人或犯罪被害人如果沒有得到適時的輔導援助，更生人的矯正可能功虧一簣，被害人的傷痛更難平復，嚴重者可能導致整個家庭的崩潰。

他在去年也結合社會資源，為弱勢受刑人完成假牙製作及配戴；上個月也在桃園女監辦理為攜子入監的女性收容人提供嬰幼兒口腔健康照顧的「貝齒護苗」成果發表，擁有健康的身心狀況，不論是自信心、工作能力都會是很大的助益。對於嘉義地檢署結合嘉義縣、市政府衛生局、更生保護會、犯罪被害人保護協會、榮譽觀護人協進會等單位團體，以及目前已經參加的120家醫療院所，串聯政府與民間資源，提供司法弱勢個案的服務，致上誠摯的感謝。



本聯盟推動過程中，由張曉雯檢察長及更保嘉義分會黃俊森主委親自拜訪邀請醫師公會及醫療院所，獲得廣大熱烈的支持及迴響，從受眾的關懷角度思考，「主動走出去，把人拉進來」，結合跨領域、跨縣市及公私協力的力量，提供社會資源及醫療服務，作為司法弱勢家庭支持和照護的最堅實的後盾。未來經過審核的司法經濟弱勢者及其家屬，持核給的醫療卡到參與聯盟的醫療院所就診時，可免除看診掛號費用；各醫療院所也可自行依個別境遇斟酌給予其他相關醫療費用的優惠方式，使司法弱勢家庭能節省部分支出，及時得到妥善的醫療協助。讓曾經犯錯者避免再犯，曾經受害者能感受到溫暖，發揮社會良善的正向力量，讓臺灣人間充滿溫情。