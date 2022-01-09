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拉丁美洲首例！哥倫比亞60歲非絕症患者安樂死　最後遺言曝光

▲▼ 哥倫比亞60歲男子艾士可瓦（Victor Escobar）合法安樂死7日離世。（圖／路透）

▲艾士可瓦在家人的陪同之下離世。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞60歲男子艾士可瓦（Victor Escobar）過去深受病痛折磨，無法自主呼吸，就連嗎啡也不足以緩解他的疼痛。依據哥倫比亞法院的裁定，艾士可瓦獲准了結此生，在家人與醫師陪同下於7日深夜離世，成為該國未罹患絕症合法安樂死的第一人，也是拉丁美洲首例。他生前透過影片表示，「我不說再見，而是要說回頭見」。

綜合路透、美聯社等外媒報導，艾士可瓦自2008年起就一直生病，歷經過2次中風，除了有高血壓、糖尿病、心血管疾病等，還深受慢性阻塞性肺部疾病（chronic obstructive pulmonary disease）所苦，無法自主呼吸，且肋骨與胸骨交界處也會疼痛發炎，不但只能以輪椅代步，痙攣更讓他的身體失去機能，生活品質大大降低。

▲▼ 哥倫比亞60歲男子艾士可瓦（Victor Escobar）合法安樂死7日離世。（圖／路透）

▲▼ 哥倫比亞60歲男子艾士可瓦（Victor Escobar）合法安樂死7日離世。（圖／路透）

艾士可瓦為了獲得安樂死的權利奮鬥2年多，儘管獲得家人支持，卻要面對來自醫師、診所、法院的反對，即便儘管哥倫比亞憲法法院去年承認，安樂死不該只適用於絕症患者。

不過，依據哥倫比亞法院做出的裁定，艾士可瓦成為未罹患絕症合法安樂死的第一人，他也透過影片表示，每個人遲早都會回到上帝身邊，「我不說再見，而是要說回頭見（see you later）」，對於即將發生的一切感到無比平靜。在家人陪同之下，他先後接受麻醉及毒針注射，並於7日深夜在卡利市（Cali）辭世。

▲▼ 哥倫比亞60歲男子艾士可瓦（Victor Escobar）合法安樂死7日離世。（圖／路透）

艾士可瓦生前曾表示，希望他的案例能促使相關規範合法化，「如果我們要求有尊嚴死去，那是因為我們早已厭倦所有折磨我們的病痛，對我們來說，生命在很久以前就已經結束。」

哥倫比亞憲法法院1997年免除部分情況下實施安樂死的罰則，2014年下令規範安樂死，並於2015年出現首位執行安樂死的絕症患者。到了2021年7月，最高法院更改相關規定，允許把「尊嚴死亡權利」擴大至非絕症患者。

依據哥倫比亞法律權利倡導組織DescLab統計數據，自2015年至去年10月15日，共有178人選擇以安樂死的方式離世。

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