北市6家防疫旅館淪陷？　黃珊珊：公布的3家還只是「疑似」

▲柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市防疫旅館先前有3家防疫旅館有確診者，未料有媒體爆料傳出還有3家防疫旅館有群聚感染，目前北市可能有6家防疫旅館淪陷。台北市副市長黃珊珊表示，並非6家，且已公布的3間防疫旅館還只是「疑似」群聚、非本土個案。

柯文哲表示，確診例在北市府會做整理，他後來要求，確診後，要在excel欄位註明住哪個防疫旅館，若是同一家防疫旅館，有好幾個案例，就可查時間有無相關性，數位基礎很重要，有統計表當登錄項目，這樣就會知道確診者是否來自同一防疫旅館，除了時間看有無重疊，也能知道房間有沒有相近。柯文哲也不滿表示，你們也不查證，就開始發頭條，什麼6家？拜託！只有3家而已。

黃珊珊表示，目前防疫旅館，中央到現在為止，台北市所有的防疫旅館裡面的疑似群聚案，都還叫疑似，並沒有像桃園的案子中央判本土，目前北市防疫旅館並無列為在防疫旅館的本土案例，都列為境外，已經公布的這3個地方，就是上次宜蘭案例，跟之前一個確診個案住同一旅館，是市府第一次把旅館清空，也已結案，並沒有群聚感染。

有關中正區防疫旅館3例基因定序為omicron的個案，黃珊珊說明，中央未列本土，雖然是omicron，但不完全相同，中央專家也有不同意見；至於中山區防疫旅館，因為是自主健康管理期間確診，有回頭去找住處旅館前後是否有確診者，也有找到，現在確診基因定序。

黃珊珊提到，對於境外移入，每天會是哪個防疫旅館列出，只有防疫旅館有同樣的確診案例，就會撈出來看是否有前後關聯性，台北市防疫旅館是全國最多，有1萬2千多個房間、130幾家防疫旅館，確診者出現在台北防疫旅館很高，只要有確診者就會撈出來，但從國外回來的帶源其實很普遍，不是在同一防疫旅館，就是防疫旅館裡面互相群聚感染，中央公布中正區防疫旅館這3例，比較像是群聚感染，其他案例若是不同時間進入，就不會說是疑似，目前就是3家。

黃珊珊強調，目前為止，防疫旅館的3家目前為止還沒改為本土，現在防疫旅館若有2例以上，市府會進一步去看防疫旅館的硬體、工作人員的交叉感染性，才會去判定是否有關聯，不是一個旅館裡面有2例就一定是群聚感染，希望媒體經過查證，否則會造成社會上恐慌，台北市每天的案例，「我們都會查得很清楚」。

黃珊珊還說，有發生過資訊不完整，有些人住台北市防疫旅館，但戶籍或居住地不在北市，那個資料北市府看不到，很多都要經過中央通報才會知道，原來住台北的防疫旅館並確診，這個通報系統也是要等中央把相關系統整合在一起，才會一起發現，確實會發生接到通報後才知道，這部分有跟中央保持完整聯絡，只要是同一防疫旅館，會保持高度警戒。