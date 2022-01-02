嘉義分署「拍賣賓士、股票」阿里山茶也能競標！撿便宜時間點曝光





▲嘉義分署1月4日舉行拍賣會。（圖／翻攝嘉義分署臉書）

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

行政執行署嘉義分署1月4日下午2時將於嘉義分署前廣場舉行「111年第一次聯合拍賣會」，現場除了有阿里山高山茶、咖啡等基本民生用品，還有股票、高級車以及不動產拍賣。對此，嘉義分署表示「歡迎大家一起來撿好康、佔便宜」。

嘉義分署指出，拍賣的不動產遍布雲嘉三個縣市，動產則有食、衣、行、休閒娛樂及生財工具等幾大項。食的部分，拍賣會當天現場除了有賣熱騰騰、香噴噴的麵包、手工甜點外，更有在地的阿里山高山茶、咖啡、各式零食、罐頭可供選購。行的部分，有汽車、小貨車、摩托車、胎壓偵測器及行車紀錄器等拍變賣商品。據悉，汽車共有7輛，其中3輛為賓士車，而現場亦有立榮航空、凌天航空等各式股票。

▲▼拍賣股票、阿里山茶。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外還有推出各式包包、髮飾、可愛討喜的大型陶瓷娃娃、電子鼓、籃球及其他運動器材等攤位，讓民眾參觀、競買；至於想微型創業、開店的民眾，現場有拍賣自動送料截斷機、密封式真空成型機、機械封口機等，均是餐飲業開店必備的工具。

嘉義分署表示，雖然外界「漲」聲不斷，但嘉義分署絕對會讓大家物超所值，在這新曆年初、舊曆年前，特別準備了多種便宜、實惠商品等民眾前來走一趟，商品大買荷包仍胖。

▼拍賣標的。（圖／翻攝嘉義分署臉書，點圖可放大）