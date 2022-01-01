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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、賴清德出席元旦升旗　陳時中率醫護領唱國歌

▲總統蔡英文、副總統賴清德出席府前元旦升旗典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文、副總統賴清德出席府前元旦升旗典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

2022年總統府元旦升旗典禮，以「堅韌台灣，立足世界 World as One」為主題，清晨由衛福部長陳時中與代表性醫護人員擔當國歌領唱人，總統蔡英文、副總統賴清德也一同出席典禮。隨後，蔡英文將於8時40分，於總統府內發表元旦談話，說明2022年的施政方針。

中華民國111年元旦總統府升旗典禮，以「堅韌台灣，立足世界 World as One」為企劃主軸，本次主視覺罕見以「動漫風格」設計來呈現，由知名插畫師鍾逸婷透過純愛日萌文化的風格，結合醫護人員形象與可愛造型，創作出粉嫩夢幻，卻又開朗陽光的視覺形象。

由於近年台灣受到疫情影響，因此今年活動特別安排「向醫護致敬演唱會」，除了拍謝少年的演出之外，更特別邀請一群熱血的急診醫師組成的搖滾樂團「重症搖滾」，他們將防疫期間觀察到的現象，以及對台灣民眾說的話譜成詞曲，創作出《親愛的台灣人》及《毋免再煩惱》。

▲總統府元旦升旗典禮，中央疫情指揮官陳時中與醫師代表領唱國歌。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府元旦升旗典禮，中央疫情指揮官陳時中與醫師代表領唱國歌。（圖／記者林敬旻攝）

隨後，則由五大醫事公會的百位醫護登台大合唱，展現醫護堅定團結的意念，一連合唱《幸福台灣子》及《明天會更好》等抗疫曲目。最後，6時20分左右，總統蔡英文、副總統賴清德等人，受邀來到總統府前廣場，一同唱國歌並參與升旗典禮，本次國歌領唱，則是由衛福部長陳時中，以及具有代表性的醫護人員來帶領。

在升旗典禮結束後，蔡英文預計於上午8時40分，於總統府內發表元旦談話。幕僚指出，回顧2021年，對台灣而言，是特別的一年。台灣挺過了五月以來的疫情挑戰，再次回歸實體跨年活動。兩週前，台灣剛完成了公投，說明了台灣逐漸走向更成熟的公民社會。蔡總統將再次感謝台灣人民的團結努力，展現出台灣的堅韌。

幕僚說，展望未來，從國內到區域，乃至國際的局勢仍然快速變遷、挑戰不斷。蔡總統也將藉由新年談話，向國人朋友傳達明年的重要施政方針，即便面對接踵而來的挑戰，執政團隊會負責任地穩健執政、照顧人民，讓國家在這幾年打下的良好基礎上進步前進。

▲總統府元旦升旗典禮，中央疫情指揮官陳時中與醫師代表領唱國歌。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府元旦升旗典禮，中央疫情指揮官陳時中與醫師代表領唱國歌。（圖／記者林敬旻攝）

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