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顏寬恒政見第一箭！　承諾提高公幼托數量、力拚公私比例平衡

▲▼顏寬恒政見第一箭：承諾提高公幼托數量、力拚公私比例平衡。（圖／顏寬恒辦公室提供）

▲顏寬恒政見第一箭：承諾提高公幼托數量、力拚公私比例平衡。（圖／顏寬恒辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立法委員候選人顏寬恒，日前提出本次選舉的政策三箭，今針對其中一箭「公托公幼政策」召開記者會進行說明，宗旨是希望未來若順利當選，將會落實提高公托公幼數量，讓年輕爸媽不用為了托育問題傷腦筋，大老遠送孩子到離家很遠的地方送托。

顏寬恒表示，從目前的公開資訊當中顯示，納入居家式托育，第二選區內的公托與準公共系統的動能仍是遠遠不足以滿足當前新生人口與新手爸媽的需求，第二選區內公私收托比只有沙鹿區超過兩成，但包括龍井、大肚在內，現有公托的數量還是零，這樣的資源缺乏跟現況，即便台中市政府近年已積極推動，成效也是全國名列前茅，全台灣卻仍普遍面臨到同樣資源不足的問題。

發言人白喬茵表示，每年3到6月都是新手父母的戰場，因為大家都希望可以抽到公托公幼，像她有一位3歲和4歲的小孩，每個小孩每個月的托育開銷對於家庭是很大的負擔，根據一份公開的調查報告，如果0到3歲的幼兒送托保母或私立幼托機構，每月平均需花費1.6萬元，佔家庭所得比例約20%，但相對地若能將子女送托公立幼托機構，其費用占用家庭所得的比例僅為10%。

顏寬恒表示，不只是0到2歲的問題，包括2到3歲的幼幼班以及3到5歲的幼兒園，按台中市目前的公私托比例仍呈現3比7的狀況，距離目標的4比6，甚至是5比5仍有不足；不管是公托或是幼托，其中一個關鍵問題就在於場地難以尋覓，他承諾，未來除了將配合市政府積極介入盤點現有校舍空餘空間外，也會尋找適合的場地與公共空間，或是空地興建、老舊建築更新，而在中央的部分，也會爭取專案補助，新建公托幼托處所。

顏寬恒指出，除了硬體設施，目前幼托最大的困難與癥點，還是在於師資問題，目前立法院最大的爭論也在於究竟幼托3到5歲的師生比是否該從現行的1比15調降；根據兒童及少年福利機構設置標準，托嬰中心的師生比例較低為1比5，一位幼托人員最多照顧5個孩子，而幼兒教育及照顧法施行細則規定幼幼班師生比例較高是1比8，一位教保員最多照顧8個孩子，每班以16人為限，且不得混齡。

顏寬恒說，在調降師生比之際，若交給地方政府，也要考慮公幼公托能量是否能負荷，否則公幼可收托人數變少，其餘人數反而擠到私幼去，反而加劇目前家長遭遇的問題，公營幼托應該優先考慮服務多的民眾，而不是以犧牲總收托人數來交換少數孩童的服務品質。

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