高等法院郭豫珍法官畫作　獲選參加法國巴黎大皇宮2022年國際沙龍展

▲郭豫珍法官油畫作品《有朝一日（Someday）》。

記者楊庭蒝／綜合報導

由法國藝術家協會等組成的評審團，經近半年嚴格評選，日前評選臺灣高等法院郭豫珍法官油畫作品《有朝一日（Someday）》將於2022年2月間，與來自數十個國家藝術家的傑出創作，在巴黎大皇宮舉辦的「藝術之都」國際藝術沙龍展出。

法國藝術家協會(la société des artistes français)歷史悠久，其創立可追溯至1667年，曾任皇家財政大臣的柯爾貝（Colbert）為路易十四組織藝術家沙龍的年代；於1881年正式命名為法國藝術家協會，被授權接手承辦過去由皇室舉辦的年度藝術沙龍；1883年起根據皇室頒布的一項法令，確認該協會為公共事業團體。

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自1901年以來，每年於巴黎大皇宮舉行「藝術之都（ART CAPITAL）」沙龍展，除法國本土參展者之外，另經評審團嚴格評選，每年邀請逾650位包括繪畫、雕塑、版畫、攝影等領域的外國藝術家參展。20世紀後由於各類新興形式的沙龍展興起，法國藝術家協會的重要性雖不再一枝獨秀；但該協會因得到法國文化部、法蘭西學院及各大學的贊助及協力，於巴黎藝術界仍具一定重要性。每年定期於大皇宮舉辦的展覽，仍在巴黎藝壇引起話題及媒體的特別關注。

大皇宮於1900年為世界博覽會建造，占地幅員廣大，位於香榭大道旁，位置極佳，諸多著名國際性大展皆選擇在此展出。2021年起大皇宮開始進行整修，巴黎市政府特別於艾菲爾鐵塔前的戰神廣場(Champ de Mars)設置「浮游大皇宮Grand Palais Éphémère」作為臨時展場，2022年的沙龍展就將在這裡盛大展出。

巴黎作為世界藝術之都，大皇宮藝術展一直享有盛譽，歷來都吸引無數文化藝術界、政商名流及國際藝術愛好者及收藏家參觀，是目前國際最大型並最具有影響力的藝術沙龍聯展之一。眾多國際知名藝術家均通過 ART CAPITAL 藝術展被世界認知。藝術家須經嚴格評審方可參與展出，能夠參加大皇宮沙龍展，被視為至高無上的榮譽。

郭豫珍法官是兼具法官身分、法學博士及美術院校專業學位的畫家。今年4、5月間，曾舉辦由其夫婿劉文仕（監察院副秘書長）策劃的「藍色覺思：一個法官的生活美學創作」公義畫展，引起很大迴響。郭法官有感於司法天平過度向被告權利傾斜、輕忽犯罪被害人權益，特別是對因執勤被殺害的員警，因此將畫展所得捐給警政署公益專戶，前後累計442萬9千元，於每年年節由警政署轉發給被害員警遺眷。

《有朝一日》就是該畫展的其中一幅作品，創作主題明確，巧妙平衡的構圖，優美而精準；光線的唯美應用創造一種柔和、浪漫的氛圍，極具魅力，對觀者第一眼就產生強烈的視覺吸引作用，挑起共同的審美愉悅。尤其，畫中大膽運用了增厚劑塑形膏、粗砂、柏油絲，融合畫刀刮制及各種創作技法，造就豐富的筆觸、肌理，使得畫面因不同層次變化而產生朦朧充實生動的形象，讓觀者不自覺地受畫面感動，導引融入畫家豐富的主觀感情，流連忘返。

畫面中小男孩在暈黃燈光下，象徵艱苦奮鬥的「寒窗苦讀」之餘，雙手合十凝神諦望遠處繁華世界。期待而自信的眼神，告訴自己，有朝一日，一定要，也一定可以揚名立萬。這幅畫不僅描繪創作者自己的生命歷程，也呈現多數事業成功者人生的基本原則。就如上個世紀六、七十年代，一首膾炙人口的歌曲《把握人生的方向》：「每一個人都有理想，只是理想不一樣。理想需要去實現，理想需要去開創；不要心猶豫，不要心徬徨，你的意志要堅強。只要把握人生的方向，幸福就在你身旁。」

其實，這幅畫在《藍色覺思》畫展開幕前夕，就被一位深具眼光的越南台商相中典藏，這次又被國際重要藝術展選中，足見藝術界對郭法官藝術表現的肯定。郭法官已徵得藏家同意借展，較遺憾的是，明年二月間疫情可能仍在嚴峻階段，郭法官無法親自前往巴黎，將由其刻正就讀巴黎大學藝術文學與人文科學研究所的女兒劉夢非代表參加開幕，並於展期間負責向國際嘉賓導覽、解說。