鄉民女神qn親駕「戰車」跑行程！網歪樓：可以穿禮服開嗎？

▲PTT鄉民女神「qn」黃瓊慧。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧，下同）

記者閔文昱／綜合報導

PTT鄉民女神「qn」黃瓊慧今年2月宣布參選2022年桃園市議員，近日她勤跑行程，甚至還因為服務處大哥腳開刀，親自開著俗稱「戰車」的發財宣傳車趴趴走，讓不少網友大讚「太強了」、「無所不能」。而她日前穿著禮服出席公開場合，出眾氣質令人印象深刻，有網友也喊話，希望能看到qn「穿禮服開發財車」。

黃瓊慧今（7日）在臉書發文指出，由於服務處大哥今天腳開刀，所以她自己開小發財車跑行程，同時也分享感想，「開起來真的誠如廣告台詞所言：車子駛嘎親像鰻魚一樣沽溜沽溜～吼你看A到追不到！超滑順好開～最近如果在路上看到這台，別懷疑，駕駛人就是參選人本人，快跟我打招呼。」文末還俏皮地說，「哇恩洗東湖周子魚，哇洗桃園楊丞琳～」

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛驚嘆「無所不能」、「會開手排車好厲害」、「太強了」、「會不會太誇張了點呀！要也是我去開呀...」、「可以穿禮服開發財車嗎？（誤）」、「猴塞雷啊」、「等等！你會開發財車！」、「想遇到啊」。

其中，受傷的服務處大哥也留言，「自排的話我能幫你開，手排等我腳好了才可以。」而黃瓊慧則貼心回應，「哥你給我好好休養～看到你為了幫社區免費消毒揹著超重的消毒藥水搞到左腳開刀要休養半年，真的覺得滿心疼的…好好休息！」

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