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妹子上廁所突被「馬桶吸住屁股」！當場動彈不得...結局超尷尬

小便,大便,上廁所。（圖／達志／示意圖）

▲女子上廁所滑手機，竟然被馬桶吸住屁股。（圖／達志／示意圖）

實習記者黃品臻／綜合報導

不少人上廁所都會滑手機，不過可要小心「意外」發生！大陸一名年輕女子近日就因為上廁所滑手機，一不小心屁股卻被馬桶「吸住了」，當場無法動彈，不得已只好打電話向消防員求救。

綜合陸媒報導，浙江杭州消防隊日前接獲一名年輕女子報案，過程中講話支支吾吾，表示自己在上廁所時發生意外，屁股不慎滑進馬桶被卡住了，完全動不了，希望消防員能幫忙脫困。

在確認女子沒有生命危險後，消防員隨即趕到現場，當下看到報案女子雖然動彈不得，但還是持續在滑著手機，不過救人要緊，消防員先使用洗潔精，希望能用潤滑的方式幫女子脫困，無奈未能成功，後來消防員徵得女子同意，花費了一些時間將陶瓷馬桶切割開，才成功解救出女子。

女子脫困後連謝謝都還沒來得及說，就尷尬的拉上褲子衝進房間，整理一番後才害羞地出來向消防員道謝。

▲▼女子上廁所滑手機屁股不小心卡在馬桶裡。（圖／翻攝自bilibili／社会洞察）

▲女子上廁所滑手機屁股不小心卡在馬桶裡。（圖／翻攝自bilibili／社会洞察

面對如此奇葩的事件，消防員也都被逗笑了，表示被馬桶卡住的意外在過去也曾發生過，通常是身材較瘦小的人才會不慎滑進馬桶裡，上廁所時千萬要小心，不要把馬桶當椅子坐太久。

新聞一出網友全笑翻了，網友們也紛紛留言表示，「天，這怎麽卡住的？無奇不有」、「不要邊上廁所邊玩手機」、「這真的太尷尬了」。

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