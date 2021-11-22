廢棄家電變旋轉木馬！觀眾騎電鍋、烤箱　台北當代館雙展覽開跑

▲台北當代藝術館跨年大展祭出「宇宙多重」和「過站不停」雙展覽。其中廖建忠的《運転生活的終點站》，利用由大量廢棄家電組成一組「旋轉木馬」（圖／廖建忠、台北當代藝術館提供）

記者林育綾／台北報導

我們在宇宙中的地址是什麼？台北當代藝術館跨年大展祭出「宇宙多重」和「過站不停」雙展覽，其中位於戶外廣場的作品《運転生活的終點站》，由藝術家廖建忠創作，利用大量廢棄家電組成的「旋轉木馬」，觀眾可以騎乘在電熱水壺、電鍋、烤箱等家電上，伴隨歡樂輕快的音樂，幽默呈現文化歡愉與文明代價的寓言。

台北當代藝術館自2021年11月20日至2022年1月23日，呈獻「宇宙多重」和「過站不停」雙展覽，其中「宇宙多重」位於戶外廣場及1樓展區，由台灣電力股份有限公司與當代館共同主辦，邀請8位藝術家王仲堃、江忠倫Ｘ林建志、張暉明、郭奕臣、焦聖偉、廖建忠、蘇匯宇，展出的7件作品，做為感性測量單位的座標，試圖將藝術作品與互動遊戲概念結合，藉由感官體驗，觸發多重維度的宇宙觀。

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▲▼台北當代藝術館跨年大展祭出「宇宙多重」和「過站不停」雙展覽。（圖／台北當代藝術館提供）

問我們在宇宙中的地址是什麼？請問宇宙有多大、重量是多少呢？策展人黃彥穎以「宇宙多重」作為展覽命名，在字義上，宇宙的「宇」代表的是空間，「宙」則指時間，它概括了我們抬頭仰望的星空中，所能代表的一切未知，但卻難以測量。

展覽中3件大型作品，空降至當代館廣場上，形成一個提供大人與小孩互動玩樂的遊樂場。其中廖建忠的《運転生活的終點站》，利用由大量廢棄家電組成一組「旋轉木馬」，觀眾可以騎乘在電熱水壺、電鍋、烤箱等家電上，伴隨歡樂輕快的音樂，幽默呈現文化歡愉與文明代價的寓言。

▲廖建忠的《運転生活的終點站》，利用由大量廢棄家電組成一組「旋轉木馬」。（圖／台北當代藝術館提供）

而王仲堃《搖擺笛2號》，此作從藝術家自身記憶作發想，再現童年的鞦韆遊樂設施，透過觀眾的恣意乘坐，鞦韆前後左右任意擺動，隨機啟動上方72支笛子演奏出預先譜好的音程，用盪鞦韆的經驗來捕捉日常聲響的意義化過程。

江忠倫與林建志《黑夢》作品共有五組，分散在室內展區與戶外廣場，外觀貌似巨型石雕，宛如一尊尊守護神，觀眾可徒手分解、摸索、隨意組合它們的樣態，透過尋寶及組裝的遊戲來創造神話凝視。

▲▼焦聖偉《極地的共鳴》、張暉明《日響》。（圖／台北當代藝術館提供）

而館內還有郭奕臣《先鋒計劃》將一輛老舊農耕車改裝成能自體發電的太空探勘車模型；張暉明開發出一座能因為欣賞光陰，進而令人忘記時間的裝置《日響》；焦聖偉《極地的共鳴》使用白色鐵條雕塑出冰山外型的結構景緻，鑲嵌包裹甜美粉色系的回收廢棄物件，觀眾可踩動機械動力裝置，觸發莫名的共振聲響，成為一件敲響環保議題的警鐘雕塑。蘇匯宇《未來的衝擊》為三頻道裝置錄像作品，以做夢的方式回望「現代」與「未來」這些觀念在亞洲的降臨與影響。

策展人黃彥穎表示，展覽中的每件作品都代表一個宇宙觀，每件作品在展覽的語境下各自展開不同的提問，探尋與測量一個大家都熟悉卻只能想像的世界。同時以遊戲作為想像力的刻度，經由作品本身的互動性作為一種測量，除了物理上的動力測量外，也是一種延伸想像力的探勘，當現場觀眾參與作品的同時，這場探勘活動將成為一種景觀，一個即便旁觀也富有想像空間的景致。

▲▼台北當代藝術館跨年大展祭出「宇宙多重」和「過站不停」雙展覽。（圖／台北當代藝術館提供）





另外「過站不停」展覽邀請陳湘汶擔綱策展人，想像一列在歷史時間軸上疾駛的列車，「藝術」在時間的方向上前進，那些來不及上車而被遺落、刻意隱蔽、視為禁忌等的記憶再被重拾，展覽展出7位藝術家的作品，包括王挺宇、李亦凡、許哲瑜、許淑真、陳哲偉、陳擎耀、劉瀚之，將眼光轉向過去未被書寫的藝術產出或被隱蔽的創作，重新轉譯賦予當代的身體，於此刻以當代的視角展開反省與詮釋。

陳湘汶表示，「當代」這個詞回應了她始終感興趣的時間主題，一個可以被無限靠近的概念，當代，或者藝術就像是一個陷阱，它不存在單一的定義，卻被大量使用著，它究竟需要被賦予輪廓嗎？或者它早就在了，只是等人拾起。很多時候，藝術不是前無古人，後無來者的姿態被藝術家發明出來的，而是他們總是以敏銳的感知去抓取或提取那些隱而不顯的光。