快訊／慘了！蔡英文支持它　網友驚呼：五個不同意！

▲蔡英文總統致詞。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文9日於「蔡英文& DPP」Podcast頻道「耳朵出遊不出油」獻聲，暢談國際外交、公投議題，16日再推新一集內容，繼續說明美豬進口的相關議題，呼籲支持者12月18日四大公投案，要投下「四個不同意」。特別的是，在節目中，蔡英文除了稱讚駐美代表蕭美琴，更自爆「愛吃三色豆」，讓網友驚呼「五個不同意」。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，上週蔡英文於「耳朵出遊不出油」獻聲首播隔日，即衝上新聞類第一名、全分類第三名。 Podcast使用族群都對蔡英文的嘗試表示新鮮，認同並鼓勵蔡總統使用更輕鬆的方式，在不同社群的平台說明複雜的政治議題。

在上集節目中，蔡英文明確指出「核四不會是選項」，也向支持者解釋「三接遷移」要投下不同意票的理由。這次節目，蔡英文特別說明美豬進口對台灣加入國際貿易組織的重要性，她也提及，現有的11個CPTPP成員國皆已開放美豬進口。國際也會依此檢視台灣是否有開放市場的決心，她更重申，美豬進口會符合國際標準，政府也會做好檢驗、標示的工作。

節目中，在台美關係上，蔡英文強調，台美互動非常密集、關係變得緊密，是台灣所有政黨、人民都樂見的事情，並稱讚駐美代表蕭美琴，表現非常好。最後，主持人詢問蔡英文是否喜歡三色豆？蔡英文回應，三色豆是她在留學英國期間的常備食材，回台後看到夜市牛排也會放三色豆，她說，「我覺得滿好吃的呀！也鼓勵大家常常吃」令不敢吃三色豆的主持人驚呼「五個不同意」！

▼總統蔡英文在Podcast上自曝喜歡吃三色豆。（圖／民進黨提供）

