▲ 蔚愷和芭芭以輕鬆的方式來推廣科學素養。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

能源開發是現在很熱門的話題，而電影「怪獸電力公司」利用小孩的尖叫聲來發電，在現實生活中聲音是否可以轉換成電能？世新電台「台電啵一下」的節目主持人蔚愷和芭芭以輕鬆的方式來推廣科學素養，強調任何的資源都是得來不易，每個發電方式都是一種選擇，而永續和減碳是國際趨勢，利用再生能源來降低石化燃料的使用即是一個方式，節目中也簡單介紹風力發電的原則，以及研發用聲音來幫手機充電的新知。

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▲ 「台電啵一下」Podcast節目一一幫大家尋求答案。

世新廣播電臺主持人蔚愷提到自己是位北上求學孩子，第一集節目即以自己親身經驗來談起，蔚愷提到當初自己第一次租屋，房東提出一度電5元的資訊，以為是普遍的計費方式，直到參與了這個節目的製播，才了解房東電費計價方式的依據，也因為這樣，蔚愷與芭芭向身旁的親朋好友詢問大家對於電力和能源的疑問與好奇，利用「台電啵一下」Podcast節目一一幫大家尋求答案。

跟我們生活息息相關的電力、能源，想了解卻又覺得好難懂，「台電啵一下」Podcast節目，帶大家從生活中來認識能源，節目內容從生活中的電費計價、冷氣設定、延長線的使用切入，並破除「晚上洗衣服比較省錢」的謠言，進而探討電動機車、電動汽車以及共享機車的趨勢，甚至帶大家認識彩繪變電箱的街頭藝術與裝置藝術，蔚愷提到製作「台電啵一下」節目，規劃的每個主題都各自有挑戰性，有時候因應主題要把數據或是比較生硬的資料生活化，是比較有難度的部分，但是，科學傳播就是要用聽得懂的語言傳達知識、資訊讓大家了解。

▲ 阿良組長把艱深的能源資訊轉換成簡單的語言傳達給聽眾。

而對於比較艱深的主題，蔚愷和芭芭也會邀請專家來替大家解惑，最受歡迎的是阿良找達人的阿良組長，阿良組長用淺顯易懂的方式說明太陽能光電與風力發電的原理，親切的語調以及生活化的用語，阿良組長把艱深的能源資訊化成間單的語言，說給大家聽。阿良組長是台電再生能源處的組長，既專業又親切，讓蔚愷和芭芭在節目中隨機丟出的國外研究報告疑問，都能被阿良組長一一詳盡的回覆，從太陽能光電、風電的轉換途徑說明到風機也是打卡景點的台中高美濕地婚紗拍攝秘境介紹，聽阿良組長的訪問，有距離的科學資訊都變得容易了。

「台電啵一下」利用簡單的描述來傳遞能源、電力等相關資訊與知識，只要民眾具備了一定的科學素養，就不容易受到不實新聞的影響，能源能帶給民眾生活起居更加便利，「台電啵一下」節目希望能讓民眾了解享受能源所帶來的正面作用，並且能共同為永續與減碳的方向努力。

▲ 世新電台關心能源議題，製播Podcast節目輕鬆聊。