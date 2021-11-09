　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

挑戰日本第一長霜淇淋！超大份量爆紅...嚇歪網：實品太誇張

日本秋田縣一家咖啡店，推出要挑戰日本第一長的霜淇淋，被顧客分享到推特爆紅。（圖片翻攝推特＠estrella226273）

▲日本秋田縣一家咖啡店，推出要挑戰日本第一長的霜淇淋，被顧客分享到推特爆紅。（圖片翻攝推特＠estrella226273）

圖文／鏡週刊

曾經在台灣掀起熱潮的超長巨無霸霜淇淋，在日本依舊有些店家熱賣，在秋田縣的一家咖啡店，甚至宣示正在挑戰做出日本第一長的霜淇淋，有網友分享實品驚為天人，比圖示更誇張的份量與高度，不僅在推特上爆紅，台灣網友們也紛紛熱議，特別是在日本只要380日圓（約新台幣95元）的便宜價格，除此還有人注意到菜單上另有「點飲料送午餐」的優惠，直呼老闆真的太佛心！

日本有位網友，在秋田縣秋田車站裡的一家「鴨谷咖啡店」，看到菜單中霜淇淋只要加80日圓（約新台幣20元），就能從一般尺寸升級到長版尺寸，還備註正在挑戰日本第一長的霜淇淋。點餐後送上的霜淇淋讓他直呼太誇張，比圖片還巨大的霜淇淋高塔，雖然微微傾斜但也完美豎立沒倒。他拍下照片分享到推特後，爆紅吸引超過19萬推讚。

許多網友於留言驚呼誇張外，也有人PO出在台灣買過的巨無霸霜淇淋，表示可以一拚高下引起不少共鳴。除此還有人分享在其他店家吃到的超長霜淇淋，但比較下來似乎還是鴨谷咖啡店的霜淇淋最驚人，想力拚日本第一的氣勢大獲認同。

 
留言處有網友首先就想到台灣的巨無霸霜淇淋，另外也有人分享日本岩手縣與大阪的超長霜淇淋。（圖片翻攝推特＠estrella226273）

▲留言處有網友首先就想到台灣的巨無霸霜淇淋，另外也有人分享日本岩手縣與大阪的超長霜淇淋。（圖片翻攝推特＠estrella226273）

同時該貼文也在台灣網友間引發熱議，許多人在臉書上分享後，除了驚嘆380日圓（約新台幣95元）CP值很高外，也紛紛留言笑稱，「挑戰的不是客人，是店員。」「遇到一個會很想叫他停手了的老闆！」「這擠到一半沒融化就已經夠厲害了。」「日本的圖文不符是實品更誇張嗎？」也有不少人回憶起當初台灣流行時，買來霜淇淋接手後，卻整根折斷掉在地上的慘劇。

台灣網友許多回憶之前流行巨無霸霜淇淋時，買來還沒吃就整根掉地上的慘劇。（圖片翻攝FB粉專「我只是想認真點」）

▲台灣網友許多回憶之前流行巨無霸霜淇淋時，買來還沒吃就整根掉地上的慘劇。（圖片翻攝FB粉專「我只是想認真點」）

而除了霜淇淋外，還有眼尖的網友注意到，鴨谷咖啡店的菜單照，下面的宣傳單竟然寫上，「點飲料就送今日午餐或咖哩」。驚呼這優惠太不可思議，因而有常客認證是真的，在指定時間內點飲料的話，本日午餐定食或咖哩飯就免費。還分享他點了680日圓（約新台幣170元）的冰淇淋汽水送的午餐，更讓許多網友大讚這老闆真的太佛心。

因霜淇淋被大讚佛心的該咖啡店，還有常客加碼分享點飲料就送午餐的優惠。（圖片翻攝推特＠estrella226273）

▲因霜淇淋被大讚佛心的該咖啡店，還有常客加碼分享點飲料就送午餐的優惠。（圖片翻攝推特＠estrella226273）


更多鏡週刊報導
「哪時輪我們？」海獅餵食秀旁　海豹站立圍觀網笑：想吃的怨念成精了！
到處都是貓咪的伸展台！在液晶電視上散步　還能浮在半空中？
洗腳水比較好喝？貓咪怪癖喝水一定要泡著腳　網讚：足湯新體驗

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
大貨車綠燈起步　男騎士遭輾過當場死亡
正妹睡醒「腫成豬頭」！　老公一看嚇：妳是誰
到秘境海灘拍裸照！　高中男險遭男大生硬上
LINE用戶注意！更新後增2功能　「這服務」將結束
北大勵志才女8年後「大崩壞」！　轉戰抖音賣貨一晚賺4億
南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆：群體壓力大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

正妹睡醒「腫成豬頭」！老公一看嚇：妳誰...超扯原因曝

挑戰日本第一長霜淇淋！超大份量爆紅...嚇歪網：實品太誇張

5歲女童生子！親生兒以為「她是姊姊」...10年後才知真相

初戀夫意外猝死...陌生女葬禮「搶骨灰罐」！驚爆他在外偷吃10年

壽星慘變泡泡人！樂儀隊淡定吹奏「太強大」　網驚專業：下重本了

打開「30年罐頭」水果湯汁全黑掉　他好奇嚐一口味道超驚人

女大生2片布遮胸！狂晃「G級車頭燈」5秒...百萬人全暈了

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

正妹睡醒「腫成豬頭」！老公一看嚇：妳誰...超扯原因曝

挑戰日本第一長霜淇淋！超大份量爆紅...嚇歪網：實品太誇張

5歲女童生子！親生兒以為「她是姊姊」...10年後才知真相

初戀夫意外猝死...陌生女葬禮「搶骨灰罐」！驚爆他在外偷吃10年

壽星慘變泡泡人！樂儀隊淡定吹奏「太強大」　網驚專業：下重本了

打開「30年罐頭」水果湯汁全黑掉　他好奇嚐一口味道超驚人

女大生2片布遮胸！狂晃「G級車頭燈」5秒...百萬人全暈了

店員從小孩旁「上熱咖啡」2寶媽氣到想翻桌：智商低到只能放那？

林佳龍批顏寬恒「輸不起」　柯文哲：陳其邁還不是一樣？

家人習慣「洗澡順便尿尿」！他驚呼太衝擊…釣出網友邪笑：必須的

桃機今年「鳥擊」數達7件！每日補鳥兩次　再建鳥相資料庫防範

殘暴韓國大兵虐殺7貓！水淹拿石塊暴力砸頭　潑酒精「火葬」滅屍

試管嬰兒「搞錯胚胎」！2對夫婦生下才知是別家小孩　他崩潰提告

李智凱自招愛鞋成癮「不合腳照買」　吳卓源見奧運之光秒變迷妹

中職二軍／黃恩賜先發4局失2分　兄弟5比3勝桃猿

竹市美術館壓軸展《集體製造》　褲子、便當變展品

14歲弟「偷攀起落架」飛1.5hrs…看同伴高空甩飛亡　17年後現況曝

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

新奇熱門新聞

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

5歲女童生子...親生兒以為「她是姊姊」

放30年罐頭　他嚐一口味道超驚人

壽星變泡泡人！樂儀隊超淡定吹奏被讚太強大

陰莖花25年首開花　噴刺鼻惡臭

女大生2片布遮胸！狂晃G級車頭燈5秒...網看暈

初戀夫意外猝死...意外驚爆他在外偷吃10年

挑戰日本第一長霜淇淋！超大份量嚇歪網

惡劣！韓AV引用黑科技　周子瑜被合成下海

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

鐵罐提醒「不要打開」　他手癢開：可惡

俄「巨屌妖僧」28.5公分讓人驚

機場餛飩1碗252元…他「一個動作」回本

更多熱門

相關新聞

好市多「神級沖泡飲」限時折150　民眾搶爆

好市多「神級沖泡飲」限時折150　民眾搶爆

隨著天氣轉涼，人們開始搶購必冬物資。一名網友發現美式賣場好市多一款「神級沖泡飲」又開始特價，趁機多買一點。有人透露自己一次狂買24罐，掀起囤貨潮。

藝人開百萬賓士違停行徑

藝人開百萬賓士違停行徑

「台女團始祖」女星兒閃退演藝圈

「台女團始祖」女星兒閃退演藝圈

男友妹妹竟私訊正宮前任喊「你是我的菜」

男友妹妹竟私訊正宮前任喊「你是我的菜」

租共享機車！他開車箱驚見「滿滿水母」

租共享機車！他開車箱驚見「滿滿水母」

關鍵字：

鏡週刊霜淇淋

讀者迴響

熱門新聞

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

五倍券加碼抽籤出爐！　3幸運兒爽騎Gogoro電動單車

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

這天出生　12月花蓮福容免費住

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

星巴克11／8起「連5天」買一送一

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面