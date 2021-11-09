挑戰日本第一長霜淇淋！超大份量爆紅...嚇歪網：實品太誇張

▲日本秋田縣一家咖啡店，推出要挑戰日本第一長的霜淇淋，被顧客分享到推特爆紅。（圖片翻攝推特＠estrella226273）

圖文／鏡週刊

曾經在台灣掀起熱潮的超長巨無霸霜淇淋，在日本依舊有些店家熱賣，在秋田縣的一家咖啡店，甚至宣示正在挑戰做出日本第一長的霜淇淋，有網友分享實品驚為天人，比圖示更誇張的份量與高度，不僅在推特上爆紅，台灣網友們也紛紛熱議，特別是在日本只要380日圓（約新台幣95元）的便宜價格，除此還有人注意到菜單上另有「點飲料送午餐」的優惠，直呼老闆真的太佛心！

日本有位網友，在秋田縣秋田車站裡的一家「鴨谷咖啡店」，看到菜單中霜淇淋只要加80日圓（約新台幣20元），就能從一般尺寸升級到長版尺寸，還備註正在挑戰日本第一長的霜淇淋。點餐後送上的霜淇淋讓他直呼太誇張，比圖片還巨大的霜淇淋高塔，雖然微微傾斜但也完美豎立沒倒。他拍下照片分享到推特後，爆紅吸引超過19萬推讚。

許多網友於留言驚呼誇張外，也有人PO出在台灣買過的巨無霸霜淇淋，表示可以一拚高下引起不少共鳴。除此還有人分享在其他店家吃到的超長霜淇淋，但比較下來似乎還是鴨谷咖啡店的霜淇淋最驚人，想力拚日本第一的氣勢大獲認同。

▲留言處有網友首先就想到台灣的巨無霸霜淇淋，另外也有人分享日本岩手縣與大阪的超長霜淇淋。（圖片翻攝推特＠estrella226273）

同時該貼文也在台灣網友間引發熱議，許多人在臉書上分享後，除了驚嘆380日圓（約新台幣95元）CP值很高外，也紛紛留言笑稱，「挑戰的不是客人，是店員。」「遇到一個會很想叫他停手了的老闆！」「這擠到一半沒融化就已經夠厲害了。」「日本的圖文不符是實品更誇張嗎？」也有不少人回憶起當初台灣流行時，買來霜淇淋接手後，卻整根折斷掉在地上的慘劇。

▲台灣網友許多回憶之前流行巨無霸霜淇淋時，買來還沒吃就整根掉地上的慘劇。（圖片翻攝FB粉專「我只是想認真點」）

而除了霜淇淋外，還有眼尖的網友注意到，鴨谷咖啡店的菜單照，下面的宣傳單竟然寫上，「點飲料就送今日午餐或咖哩」。驚呼這優惠太不可思議，因而有常客認證是真的，在指定時間內點飲料的話，本日午餐定食或咖哩飯就免費。還分享他點了680日圓（約新台幣170元）的冰淇淋汽水送的午餐，更讓許多網友大讚這老闆真的太佛心。

▲因霜淇淋被大讚佛心的該咖啡店，還有常客加碼分享點飲料就送午餐的優惠。（圖片翻攝推特＠estrella226273）



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