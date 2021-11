價值5千億「世界最大寶藏」將現蹤！塵封洞穴2千年　神祕地點曝光

▲芬蘭一處洞穴據稱藏著「世界最大的寶藏」,而經過30多年的開挖,如今可能在數月之內將出土。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者張寧倢/編譯

國外一支尋寶團隊「十二神殿」(暫譯,Temple Twelve)自1987年起每年都在芬蘭首都赫爾辛基以東20公里處的一個洞穴「挖寶」,據悉,洞穴裡藏有價值超過200億美元(約新台幣5570億元)的黃金、珠寶、工藝品與文物,如今團隊已取得重大進展,有望在最近幾個月內挖掘出「世界上最大的寶藏」。

