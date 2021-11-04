價值5千億「世界最大寶藏」將現蹤！塵封洞穴2千年　神祕地點曝光

▲芬蘭一處洞穴據稱藏著「世界最大的寶藏」，而經過30多年的開挖，如今可能在數月之內將出土。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

國外一支尋寶團隊「十二神殿」（暫譯，Temple Twelve）自1987年起每年都在芬蘭首都赫爾辛基以東20公里處的一個洞穴「挖寶」，據悉，洞穴裡藏有價值超過200億美元（約新台幣5570億元）的黃金、珠寶、工藝品與文物，如今團隊已取得重大進展，有望在最近幾個月內挖掘出「世界上最大的寶藏」。

World's largest 'treasure hoard' worth over $20 billion may soon be found https://t.co/nfgupPfEcQ pic.twitter.com/625flcDGGT — New York Post (@nypost) November 2, 2021

根據《紐約郵報》報導，30多年來有100多名成員從各地來到系統巨大且複雜的的西伯斯格洞穴（Sibbosberg cave）探勘，據信，這處以芬蘭神話人物命名的「勒明蓋寧寶藏」（Lemminkäinen Hoard）蘊藏著5萬顆寶石、1000件千年文物、18K黃金等身大小的雕像等，總價值超過200億美元。

Treasure hunters believe they're 'yards away' from finding '£15billion hoard' https://t.co/xaq0Db2ztv — Daily Mail Online (@MailOnline) November 2, 2021

報導指出，一個名為「十二神殿」的尋寶團隊集結了來自芬蘭、瑞典、挪威、荷蘭、澳州、俄羅斯、美國與德國的成員，他們從1987年開始在此尋寶，今年夏天成員每周工作7天、每天工作6小時，持續在迷宮般的洞穴中挖掘。對寶藏富有研究的歷史學家柏根（Carl Borgen）透露，該團隊已經清除洞口的幾塊巨型花崗岩與數百噸較小的岩石、沉積物，「現在他們堅信，經過34年多的挖掘，他們現在離入口只差幾公尺了。」

當地地主博克（Ior Bock）聲稱，他的家族是芬蘭神話英雄人物「勒明蓋寧」的直系後裔，進而揭露了這處寶藏存在於一處地下寺廟之中，但在10世紀後就用石板封了起來，以保護這些珍貴財寶不受入侵者盜取，但博克在2010年遭助理暗殺。據悉，藏著寶物的寺廟內部有一條螺旋式的走廊，廊外有幾個小房間，存放著好幾代人的收藏品，最後一次放入財寶是在西元987年，當時大廳已被填滿，入口被密封並隱藏起來。

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