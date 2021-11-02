月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票　超省錢旅遊攻略曝

▲高雄月世界熱氣球歡樂倒數，飛高高限量席次開放現場購票。（圖／高雄市觀光局提供）

記者賴文萱／高雄報導

媲美土耳其風情的月世界熱氣球繫留體驗活動倒數6天，高雄市政府觀光局今天宣布，週二至週四早上特別開放限量現場購票，可以使用振興券、高雄券支付，歡迎民眾利用早上氣流穩定期間來搭乘體驗。

田寮月世界上週末10月30、31日兩天，湧進破萬名遊客，周圍土雞城業者也迎來客滿人潮，目前活動已進入倒數6天（至11/7），週二至週四早上特別開放限量現場購票，但需視當日氣候狀況而定。

▲高雄月世界熱氣球繫留體驗進入尾聲，週二至週四早上特別開放限量現場購票。（圖／高雄市觀光局提供）

熱氣球繫留可以使用振興券及高雄券支付，另外，民眾可搭配市府「高雄開就賺」振興活動，只要持5倍券或國旅券，向旅行社報名高雄遊程，500元振興券就能換取100元高雄券，每人最多可換200元高雄券。





▲▼遊客可以帶著美麗的心情，於熱氣球繫留期間，到現場拍照打卡。（圖／高雄市觀光局提供）

另為營造月世界有更繽紛及熱鬧的氣氛，觀光局特別在月世界環湖步道製作網美打卡點，包括有兩對天使翅膀彩繪、情侶專屬的「愛情起飛」，有熱氣球藤籃外型、適合親子合拍的「冉冉升空」，有大棒棒糖童趣色彩的「甜心跳拍」，以及由10顆空飄氣球組成的「十在很美」，遊客可以帶著美麗的心情，於熱氣球繫留期間，到現場拍照打卡。

觀光局歡迎民眾利用早上氣流穩定期間前來搭乘體驗，於高空觀看月世界晨曦美景，今年想要到高雄來趟浪漫的飛高高偽出國小旅行，請把握最後機會。