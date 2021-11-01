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獵奇「布希高跟鞋」要價1萬9千！Crocs聯名款驚呆眾人：時尚好難懂

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▲Crocs在BALENCIAGA 2022春季大秀上推出力作洞洞高跟鞋。（圖／翻攝自Facebook／溫蒂姐）

實習記者林郁婷／綜合報導

法國時尚品牌巴黎世家（BALENCIAGA）2018年曾與俗稱「布希鞋」的Crocs合作，聯名推出一款10公分高的厚底拖鞋，一雙要價2萬6000元，被稱作時尚醜能量大爆發的一款鞋。如今Crocs再次推出「洞洞高跟鞋」，不僅要價1萬9千元，獵奇的造型簡直是醜出新高度，讓人直呼「真的看不懂時尚」。

造型設計師「溫蒂姐」在臉書發文表示，「剛剛經過看到，貝爸忍不住讚嘆了一聲『天哪！真醜』」，還附上一張專櫃陳列架上的照片。只見照片中有2雙一黑一白俗稱布希鞋的Crocs鞋款，但這不是普通的布希鞋，而是多了鞋跟的洞洞高跟鞋。

據了解，這款洞洞高跟鞋是Crocs與BALENCIAGA的聯名作，於2022年春季大秀上發表，早在今年中旬就已經驚動時尚圈，現在更被網友嘲諷「醜出新高度」。

溫蒂姐也在留言處PO出另一張圖，同樣是Crocs「醜到令人傷心」的鞋款。

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▲溫蒂姐說，圖中這雙鞋也是醜到令人傷心。（圖／翻攝自Facebook／溫蒂姐）

網友紛紛留言，「我腦中只浮現『夜壺』兩個字」、「可以當花盆用」。知名網紅作家「宅女小紅」也表示，昨天看到時「大為震驚」，網友也回覆，「更可怕的是一雙還19000」、「如果有人穿那才是厲害」。

其他網友表示，「時尚好難懂」、「這到底什麼鬼」、「這是時尚的災難嗎」、「驚為天人⋯⋯的醜」、「到底誰會穿啊」。

▼巴黎世家2018年曾聯名crocs推出10公分厚底拖鞋。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家聯名crocs鞋款（圖／品牌提供）

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