驚悚瞬間曝！「加油只加300」賓士闖紅燈撞外送員　路邊棄車逃逸

記者陳雕文、陳羿妏／新北報導

新北市三峽區學成、大學路口今（27日）凌晨0時許發生一起車禍，事發當時一輛白色賓士C300違規闖紅燈撞上一名女外送員，不料，駕駛卻於警方到場前棄車逃逸。然而，事情曝光後，有眼尖網友認出，這輛賓士車就是去年8月爆出，到加油站聲稱要加滿，付款時卻強調「只加300元」的車輛，而警方稍早證實此事。

透過監視器畫面可以看到，賓士車直行路口時，完全沒減速，直接闖紅燈，撞擊瞬間力道之大，讓外送員當場被撞飛，整台機車噴飛解體，畫面驚悚，而賓士駕駛不但沒有下車查看，反倒開車逃逸，行經相當誇張。

▲▼撞擊瞬間畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）

疑似遭撞的外送員親友也在爆料公社發文「110/10/27/00:30分發生嚴重車禍，人目前在醫院檢查，對方是白色賓士車牌AYS-6669，目前肇事逃逸棄車跑走了還找不到人，有經過學成大學路口有行車記錄器再麻煩私訊我！」

隨後，有眼尖網友看完照片發現，這輛賓士車就是去年8月爆出，到加油站聲稱要加滿，付款時卻只強調「只加300元」的車輛，且事件爆發後，引發熱議，當時車主除了趕緊出面繳清款項，並聲稱「車子是借給朋友開的」，會發生這種狀況，感到非常抱歉。

對此，警方稍早證實此事，但實際駕駛是誰仍待釐清，目前有在賓士車上找到手機，已連繫上車主的家屬，而家屬向警方表示會陪同車主到案說明。

▼車禍現場。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）