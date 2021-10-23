救護車「貼詭異2蛇」！他好奇：跟醫療有什麼關係　內行人曝真相

▲救護車貼2條蛇，他疑惑：「跟救護有什麼關係」，內行人曝真相。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

提到救護及醫療時，多數人可能會聯想到紅色十字、紅色愛色或生命之星等符號。一名網友在批踢踢表示，他日前發現一輛救護車上，貼著2隻大蛇纏繞1根棍棒的詭異符號，完全聯想不到跟救護有什麼關系，好奇這個符號究竟有什麼含意，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢說，他日前去接種疫苗時，發現停在場館外的一輛救護車的窗戶上，貼著一張他從來沒看過的符號，看起來像是2條大頭蛇纏住1根棍棒，讓人完全聯想不到，跟救護究竟有什麼關系，因此想詢問大家「有誰知道到底有什麼設計含義，救護車為什麼有兩條蛇的Logo」。

▲原PO好奇救護車貼2條蛇的背後含意。（左圖／資料照片；右圖／批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，「應該是希臘神話吧」、「因為蛇脫皮過程很痛苦，但是脫完皮就像重獲新生，所以全世界醫院都用蛇當Logo」、「救護車經常看到，但我不知道內涵」、「衛福部的Logo也有蛇啊」。也有內行人解答，「雙蛇杖是誤用，正確的應該是單蛇杖」、「雙蛇杖是誤用喔，但已經錯太久了」。

單蛇杖符號起源於希臘神話中的醫療之神阿斯克勒庇俄斯，又稱阿斯克勒庇俄斯之杖，圖片中木棒代表著人體的脊椎骨，蛇則因為會蛻皮，有重生的意涵，體現在醫學上即是治療、恢復健康、拯救生命等醫療行為。雙蛇杖是希臘神話中商神赫密斯所拿的手杖，被視為商業、國際貿易所使用的符號。

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