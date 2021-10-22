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每天「生吞小蝌蚪」！50歲女胸痛就醫「體內爬滿寄生蟲」

5旬婦用偏方吃蝌蚪治牙痛，竟感染寄生蟲。（圖／翻攝自微博）

▲婦人生吞蝌蚪導致被寄生蟲感染。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

不少長輩諱疾忌醫，不願前往醫院看診，寧願自己採用偏方治病，須小心越醫越病，反而耽誤了最佳治療時間。中國浙江省杭州市1名50多歲的吳姓（化名）婦人，近日頗受牙痛所苦，但又不願前往看牙醫，竟聽信偏方吃生吞蝌蚪，幾天後吳婦突然感覺胸部疼痛，身體似有小蟲在爬，趕忙前往醫院診察，這才得知自己竟感染了寄生蟲。

根據《錢江晚報》報導，吳婦近來因牙痛感到相當苦惱，聽聞每日生吃2、3隻蝌蚪可有效治療牙痛症狀，便不疑有他的照做。豈料，3、4天後非但牙痛沒治好，反而出現了胸痛的症狀，甚至還感覺有一堆小蟲子在爬，嚇得吳婦趕忙前往浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院就診。

經過醫生嚴密診察，發現吳婦血液中的嗜酸粒細胞比例達30.2%，寄生蟲曼氏裂頭絛（ㄊㄠ）蟲更是遍布吳婦肺部、脾臟、肝臟、腎上腺等體內各個器官，連皮膚下也有小結節。

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▲吳婦即被這種裂頭蚴這種寄生蟲感染。（示意圖／翻攝自微博）

報導指出，所幸吳婦就醫及時，體內並未發現成蟲蹤跡，因此不需進行手術，只要服用藥物驅蟲即可；醫師隨後立即聯繫杭州市疾控中心，經核對病況後，讓吳婦免費取得藥物進行治療。另外，醫師也提醒民眾，在飲用生水或者食用生食時，需多加注意，以免病從口入，損壞了身體健康。

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