勤發醫用氧氣「30批未檢驗就放行」供南部醫院　即起回收暫停生產

▲「勤發醫用液態氧氣」產品未經檢驗即予放行，違規回收。（圖／翻攝自食藥署）

記者洪巧藍／台北報導

食品藥物管理署今日公布藥品回收資訊，「勤發醫用液態氧氣」產品未經檢驗即予放行，無法確認產品品質，違規出貨30批，主要供應南部醫療院所，已經要求業者回收，並且暫停生產該產品，相關情節已違反《藥事法》最高可處兩百萬罰款。

衛福部食藥署品質監督管理組科長傅淑卿表示，依照規定，生產後醫用液態氧氣應該進行檢驗，避免純度不足、填充錯誤等問題，需檢驗符合規定才能放行。食藥署上月接獲檢舉，本月初派員前往勤發特殊氣體股份有限公司機動查核，到場發現產品已經放行，但沒有檢驗紀錄；總計違規放行產品30批，1批2瓶，共有60瓶。

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傅淑卿指出，而醫用液態氧氣屬於處方用藥，該產品主要出貨至醫療機構，經蒸發處理變成氣態後，走管路至病房使用，適用於院內低血氧患者；勤發特殊氣體股份有限公司位於屏東，主要供應南部醫療院所。

傅淑卿說明，目前多少家醫療院所受影響，需等待回收報告，相關情節違反《藥事法》第17條，可處分3萬至200萬，全案請地方衛生局處辦中。目前也已經要求該業者暫停生產，直到改善計畫提出審查通過才能恢復。

▲「勤發醫用液態氧氣」違規。（圖／翻攝自食藥署）