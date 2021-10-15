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瘋電影／殺手保鑣2　保鑣執照被吊銷之後的喪志人生

文／賴賴

▲▼殺手保鑣2。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

萊恩雷諾斯風格的喜劇動作片，就是節奏快到喘，沒有思考的時間事件不斷湧上，完全符合三分一轉折四分一笑點五分一高潮，很忙很忙的電影，世界各地辦案，一個場景劇情發生不多就跳另一個場景，這就是有萊恩雷諾斯典型狂躁症電影風格。

以喜劇風格支持電影經營，整部電影就三個腳色，非常突兀的合襯，是編劇與卡司導演挑選得非常恰當，口操拉丁英語的瘋狂想當媽殺手，和不舉的老當益壯黑人殺手，不過片中都是以偵探設定，整部片就是在每個細節設定上都用足心思，非常佩服這位編劇，他要不是不正常就是快不正常，才寫得出這麼瘋狂荒謬又好笑的內容，非常紓壓的娛樂電影。


片　　名：殺手保鑣2
英文片名：The Hitman's Wife's Bodyguard
類　　型：動作、喜劇
上映日期：2021-09-17
片　　長：116分鐘
導　　演：派崔克休斯(Patrick Hughes)
演　　員：萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds) 、 山繆傑克森(Samuel L. Jackson) 、 莎瑪海耶克(Salma Hayek) 、 李察葛蘭(Richard E. Grant) 、 摩根費里曼(Morgan Freeman) 、 安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas) 、 法蘭克葛里諾(Frank Grillo)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：海樂


劇情大綱

萊恩雷諾斯、山繆傑克森雙人合體電影《殺手保鏢》票房大獲成功，萊恩與山繆都相當喜歡這個角色，因此再度與導演簽下續集合約。但有個前提是：續集劇本一定要更賤、爆破要更驚人，導演義無反顧一口答應!

《殺手保鏢2》在2019年5月於克羅埃西亞開拍，故事將延續上一集，為防止獨裁勢力摧毀整個歐洲，嗆辣老婆「索妮亞」出獄後被迫與3A保鑣-麥可聯手執行任務，三人合體的嘴賤攻防怎能不期待!

▲▼殺手保鑣2。（圖／yahoo）

▲非常想當媽媽的蕭查某殺手保鑣。

▲▼殺手保鑣2。（圖／yahoo）

▲蕭查某殺手的前男友竟是大魔頭。

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