LIVE／蘇貞昌22秒施政報告後再赴立院備詢　藍綠4度交鋒

記者楊蕓／台北報導

國民黨團因不滿行政院長「3+11」報告，開議以來已三度杯葛蘇貞昌上台備詢，既本週二藍綠委在議場爆發激烈推擠，甚至潑水、扔麥克風杯葛，蘇貞昌1日再度赴立法院接受總質詢，最新議場狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團祭出強力杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲昨（30日）下午1點就搬來行軍床坐在議場大門備戰，藍委晚間也以排班方式守在議場門口，盼在議場上午7點一開門就搶佔先機。陳玉珍表示，從來不畏懼跟民進黨戰鬥，理性問政只對負責任的政府才有效，「當獨裁成為事實、革命就是義務」。

▲陳玉珍（右）、萬美玲（左）昨天下午在議場門口架起行軍床，準備徹夜在議場門口排班。（圖／記者呂晏慈攝）

回顧本週二議場內外大混戰，陳玉珍清晨5點18分奇襲在議場門口守夜的民進黨立委，遭對方嗆插隊後，雙方爆發第一波衝突，國民黨團則指控議事人員提早開門，圖利民進黨立委從後門進入議場。

雙方人馬進入議場後，鄭麗文、費鴻泰不斷高喊「禍國殃民、謀財害命」、「蘇貞昌滾出去」嗆聲，蘇貞昌仍在綠委的重重保護下站上發言台，以「蔡副院長、各位委員先進，承蒙邀約來立法院做施政報告，是要讓國家安全、社會安定、人民安全、台灣永續發展，經濟成果分享，謝謝大家」等短短54個字、僅約22秒的時間完成施政報告。

直到下午雙方仍衝突不斷，民進黨團出招更換質詢次序再度引發國民黨團強烈不滿，衝突中鄭麗文突然拔下質詢台上的麥克風朝主席台丟，讓站在蔡其昌身旁的民進黨立委郭國文大怒；陳玉珍則是直接站到桌子上與蔡其昌隔空對嗆。直到下午3點42分，陳玉珍質詢時間到，蔡其昌宣布，今天排定質詢的委員均已質詢完畢，宣布散會。立法院朝野對峙一整天，議事仍然癱瘓空轉。