大一新生「開學典禮」偷拍正妹裙底！入學一半「直接退學」趕回家

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北工業大學15日舉辦開學典禮，但有一名大一男新生竟趁機偷拍女同學的裙底，被後方的其他學生當場抓包，過程也全被錄下作為證據。校方獲報之後表示，該名男學生尚未完成入學手續，未取得正式學籍，已終止辦理他的入學手續，並要求他離開學校。

▼男學生偷拍女同學裙底，被後方其他學生直擊。（圖／翻攝微博）



從流傳的影片可以發現，當時正在舉行開學典禮，所有新生都站在操場上，但有一名男學生竟拿著手機鬼鬼祟祟，靠近一名穿著藍色長裙的女同學，從後方拿出手機偷拍裙底。

男學生的行為全被後方的其他學生看得一清二楚，並有人拿出手機全程錄影蒐證，將證據上傳到網路並提供給校方。

▼男學生長相被網友公開。（圖／翻攝微博）



對此，校方表示，事件發生後，學校高度重視，學工部會同保衛部和男學生所在學院第一時間碰頭研究，啟動勸其退學處置程序，並將學生胡某（偷拍裙底的男學生）的情況及學校意見通知家長，胡某及其家長同意自動退學，於16日上午離開學校。

校方並解釋，男學生處於新生入學報導資格審查階段，尚未取得正式學籍，學校是按照流程終止辦理其入學手續。

雖然男學生已經無法入學，也正受到警方調查，但許多網友還是氣不過，在網路上公布了男學生的長相，希望大家都能認清他的真面目，不要再有受害者。

▲男學生還沒入學就被退學，目前已離開學校。（圖／翻攝微博）

