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隧道口驚見「神秘4個大字」！她跪求解答　上千網友一看笑翻

▲▼隧道口驚見「神秘4個大字」！她跪求解答　上千網友一看笑翻。（圖／爆料公社）

▲隧道口上4個大字，讓原PO看了一頭霧水。（圖／爆料公社，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

北部一名女網友在臉書發文表示，她近日跟媽媽出門旅遊，經過一處隧道口，發現洞口上有4個大字，但2人看了許久，都看不出所以然，所以最後決定拍下照片，請廣大網友幫忙解讀，果真很快釣出網友解惑。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文指出，她真的很想知道後面兩個字是什麼，但她跟媽媽看了很久，卻始終看不懂。照片中可見，隧道上用磁磚拼出了4個橘色大字，正好捕捉到砂石車、休旅車進入隧道。

許多網友看完紛紛笑說，「見頭歸錯」、「等我看清楚的時候已經撞到路邊」、「見頭隧錯」、「看起來就是見頭歸錯」、「我看是開頭隊燈」、「包工程，不小心叫到刻印章的師傅」、「我怎麼看都是個窮字⋯」、「看了很久，真的看不懂」、「掃QR code不就知道了？」

不過，也有人一語道破，「旁邊的綠色路牌表示孤單」、「答案就寫在路旁的綠色路牌」、「我覺得寫得很清楚啊，怎麼一堆人看不懂」、「其實旁邊有立牌」、「我看留言快笑瘋，大家都眼殘」、「噗，旁邊就有告示了啊，鼻頭隧道XD」。

還釣出不少在地人親切介紹，「瑞芳區的鼻頭隧道」、「歡迎光臨，鼻頭角，我的故鄉」、「北部濱海公路的鼻頭隧道，一頭是鼻頭漁港，一頭是龍洞灣，風景優美，休閒散步的好地方」、「新北市瑞芳區與貢寮區的交界，鼻頭隧道！」

貼文曝光後，短短9小時吸引4300多人按讚、1000人留言、56次分享，引發網友熱議。

▲▼隧道口驚見「神秘4個大字」！她跪求解答　上千網友一看笑翻。（圖／爆料公社）

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