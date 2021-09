▲黃國昌、趙少康。(合成圖/記者屠惠剛攝)



記者黃巈禾/台北報導

時代力量前立委黃國昌12日在臉書表示,中廣董事長趙少康跨越媒體與政治應有分際的那條紅線,應辭去媒體職位。貼文一出引發部分網友和國民黨抨擊。黃國昌13日再度發文痛批藍綠比爛,更公開向趙少康下辯論戰帖。

「Race to the bottom」黃國昌表示,一如預期,毫無意外,前篇對於趙少康的評論引來的是「民進黨可以、我為什麼不行」的反射動作,這也是為什麼在昨晚發文時,就具體點出「這種藍綠相互 race to the bottom,一步步帶著社會迎向集體的沈淪」,更清楚地表明「用相同的標準,檢視任何政黨派系」,但這不應成為「其他政黨派系也這樣幹,當成自身跨越紅線的擋箭牌」。

黃國昌指出,每當批判民進黨時引來的是綠營的洗版,每次質疑國民黨時換來的是小綠的標籤,遭受兩邊輪流攻擊,已經成為日常的宿命,「儘管如此, 我始終相信,不該讓藍綠交相比爛掩護,拖著整個台灣持續向下沉論!至於趙少康若覺得自己政媒兩棲沒有問題,在此公開邀請趙少康先生勇敢出來辯論。」