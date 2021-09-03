　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他在日月潭撿到斷掌「助破母女3死分屍案」　人生從此大轉運

釣客在台中新社鄉食水嵙溪發現頭顱。（圖／報系資料照，下同）

▲釣客在台中新社鄉食水嵙溪發現頭顱。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

南投的日月潭風光明媚，多年來吸引大批國內外旅客朝聖，然而就在921大地震後，位於湖中央的光華島（後正名為拉魯島）岸邊，突然漂來一隻斷手，進而揭開一起殘忍的分屍命案。警方調查，男子吳應弘常因金錢問題和同居人爭吵，一氣之下將其殺害分屍，連對方的2個女兒都不放過，成為台灣史上分屍最多死者的人魔。

民國88年9月5日，2名釣客在台中新社鄉食水嵙溪垂釣時，驚見一顆頭顱卡在石頭縫隙中，嚇得趕緊報案；警方獲報到場，動員警義消、陸軍十軍團200名阿兵哥溯溪3公里，陸續尋獲21塊屍塊，包括脊椎骨、手掌、腳掌等部位；由於死者頭顱長期泡水，被發現時已腫脹不堪，毛髮也全部掉光，身分難以辨認。

一開始，法醫研判死者是一名年邁的男性，然而警方比對資料後，根本找不到符合條件的對象；屋漏偏逢連夜雨，在尋獲屍塊的15天後，台灣就發生了震驚全球的921大地震，造成2000多人罹難，其中台中新社、東勢地區更是災情慘重，檢警光是勘驗罹難者遺體，就已忙到喘不過氣，實在無力繼續追凶，偵查形同停擺。

同年10月8日，一名黃姓男子在進行日月潭光華島災後護岸整修工程時，無意間瞥見水面漂浮著1隻斷手，原以為是假人，仔細一看竟是人體殘肢，當場嚇傻。事後，警方確認在日月潭發現的屍塊並非因地震死亡，且和先前在新社找到的頭顱有關，經過DNA比對，查出死者為潘阿愛母女3人，並認定同居人吳應弘涉有重嫌。

死者同居人吳應弘涉有重嫌。

▲死者同居人吳應弘涉有重嫌。

延伸閱讀
在流動廁所上到一半「突然被抬起」　騰空大號網笑翻：真。流動廁所
空姐幫搬行李遭「頭等艙男大罵手髒」！乘客勸阻下機竟被「調查身分」
搭地鐵和阿公起爭執！女慘遭保全拽下車「衣物被扒光」網全炸鍋

潘阿愛母女3人遭殺害分屍。（圖／報系資料照，下同）

▲潘阿愛母女3人遭殺害分屍。

據悉，當年在日月潭發現屍塊的黃姓男子，事發後靈異遭遇連連，當地盛傳有2名女子跟在他後面，不僅幫助黃男在賭場上發財，甚至還替他覓得美嬌娘，玄奇過程讓警方及當地民眾嘖嘖稱奇。

黃男曾透露，他當時擔任光華島復建工程的園藝承包商司機，當天接送工人上島後，無意間發現北側水邊漂來一截手掌，剛開始還以為是服飾店用的模特兒，碰了一下才知道是斷肢，當場嚇得魂飛魄散，也不敢撈起屍塊，只好趕緊燃起一炷香，告訴死者「妳千萬不要離開，我現在去找警察來幫妳」。

話一說完，黃男馬上開船返回碼頭報案，並帶著警方到現場，神奇的是，他往返耗時約40分鐘，水中的斷掌不但沒漂走，還緊緊地靠在香旁邊，讓他頓時狂起雞皮疙瘩。更玄的是，黃男過幾天和朋友到賭場試手氣，竟然贏到莊家求饒，接著竟有賭客好奇問「你背後那2個女的是誰？幫你帶那麼好的運。」

發現屍塊的黃男事後仍不時上島燒香祭拜亡靈。

▲發現屍塊的黃男事後仍不時上島燒香祭拜亡靈。

一開始，黃男以為對方在開玩笑，並沒有特別在意，不料他連續幾天到賭場，竟天天橫掃全場，贏到莊家叫不敢；當時有賭友笑說，「站在你後面的2個女生怎麼那麼準，每次跟你說要下哪就中。」然而黃男環顧全場，發現根本沒有女性在場，以為是發現屍塊的經過在當地傳開，所以賭友才故意拿這件事嚇他。

沒想到，黃男離開賭場時，突然被不熟的女鄰居搭訕，要他帶自己出去玩，後來2人竟陷入熱戀，攜手步入禮堂；黃男透露，老婆常說「我當天之所以主動，是因為耳邊一直有女生的聲音告訴我，他是真命天子，一定要把握這個男人」，種種巧合讓他不禁懷疑死者在暗中幫忙，事後仍不時抽空燒香祭拜亡靈。

延伸閱讀
在流動廁所上到一半「突然被抬起」　騰空大號網笑翻：真。流動廁所
空姐幫搬行李遭「頭等艙男大罵手髒」！乘客勸阻下機竟被「調查身分」
搭地鐵和阿公起爭執！女慘遭保全拽下車「衣物被扒光」網全炸鍋

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
「中頭獎毀了我！」　10億得主淒慘陳屍家中
曹佑寧錄《玩很大》疑「起生理反應」！　小杰：確定可以發嗎
長榮又傳2名機師確診！「打過2劑疫苗」仍難擋變種病毒
侄引爆松山之亂遭波及！警怒斬四海幫金雞母　天力哥下場慘了
聖結石逛西門町目睹墜樓！倒派出所旁　死者身分曝光
重機女神「舊照遭起底」網崩潰！　年齡、坐擁1.2億豪宅全造假
富爸爸留1億遺產突冒哥哥來爭產！　26歲女抬棺抗議
年薪160萬回台變月薪4萬　網羨慕「你的低點是別人夢想終點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「大龍炮」成討債神器？夜炸新莊補習班只為3萬元　2男遭逮認了

大學計畫研究員熱戀15歲少女！5度激情滾床　他這原因被判囚1年

天力哥下場慘了！侄引爆松山之亂遭波及　警怒斬四海幫金雞母　

聖結石逛西門町親眼目睹墜樓！就在派出所旁斷氣　死者身分曝光

富爸爸留1億遺產突冒哥哥來爭產！　26歲女抬棺抗議

舞小姐輕生買不起塔位！台中八大10萬人沒飯吃　酒店妹今上街頭

交往3個月被甩！火爆男「怒刺女友媽8刀」奪命　今審結將宣判

中和紅車拒盤查衝撞！警深夜開5槍「精準爆胎」　狂嫌硬拖輪框逃

他在日月潭撿到斷掌「助破母女3死分屍案」　人生從此大轉運

北市爆3貪警！ 內湖警收毒梟20萬聲押禁見...另2警各5萬、3萬交保

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

保時捷閃3下切車道、跨越槽化線 「3違規行為被拍下檢舉」挨罰9000

「大龍炮」成討債神器？夜炸新莊補習班只為3萬元　2男遭逮認了

大學計畫研究員熱戀15歲少女！5度激情滾床　他這原因被判囚1年

天力哥下場慘了！侄引爆松山之亂遭波及　警怒斬四海幫金雞母　

聖結石逛西門町親眼目睹墜樓！就在派出所旁斷氣　死者身分曝光

富爸爸留1億遺產突冒哥哥來爭產！　26歲女抬棺抗議

舞小姐輕生買不起塔位！台中八大10萬人沒飯吃　酒店妹今上街頭

交往3個月被甩！火爆男「怒刺女友媽8刀」奪命　今審結將宣判

中和紅車拒盤查衝撞！警深夜開5槍「精準爆胎」　狂嫌硬拖輪框逃

他在日月潭撿到斷掌「助破母女3死分屍案」　人生從此大轉運

北市爆3貪警！ 內湖警收毒梟20萬聲押禁見...另2警各5萬、3萬交保

本周我最毛／阿金腳掌磨破皮！聽「2關鍵字」秒抬頭盯爸：抱抱～

雇主可要求面試時提供疫苗接種證明？　勞動部給出答案

「大龍炮」成討債神器？夜炸新莊補習班只為3萬元　2男遭逮認了

開冷氣想馬上涼！台電驚勸「最耗電時機」　曝2招省電超有感

西門町最後一間肯德基收了！業者回應：商圈調整，將持續拓展店面

「頭獎毀了我」10億得主淒涼陳屍自家　撒8億做善事卻稱活在地獄

吳宗憲「必須有你」今年非常在乎得獎！粉絲集氣：再為小鬼留紀念

何志偉踢爆疫苗預約平台BUG　重大傷病患者等兩個月打不到疫苗

「太魯閣殉職司機員」今入忠烈祠　火聯會：台鐵只把安全當口號

義大利連35場不敗追平世界紀錄　主帥18場主場不敗也創紀錄

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

社會熱門新聞

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

女大生從36樓墜落！粉身碎骨慘死　父母見屍淚崩

已失聯5天...阿嬤帶8歲孫女去阿里山　從此音訊全無

他在日月潭撿到斷掌「助破母女3死分屍案」　人生從此大轉運

17歲少女遭焚屍！15歲西施作案原因曝

新北4女遇山難！消防局1招定位救人

富爸爸留1億遺產突冒哥哥來爭產！　26歲女抬棺抗議

東吳幫組「奧創國際」吸金7億！董事長離奇亡　4摯友秒甩鍋

內湖警收毒梟20萬聲押禁見　另2警員交保

快訊／國1貨車追撞！駕駛遭夾昏

桃園醉男砸店吵要刺青！驚見「舒壓1腳」踹飛他

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

聖結石逛西門町親眼目睹墜樓　死者身分曝光

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言　經濟復甦日要來了

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

誰還在月繳1399　1類人被點名

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗

外送員3個月只休1天　衝3706單賺破66萬元

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

重機女神不雅片瘋傳！50秒憔悴告白

西門町最後「肯德基」熄燈　結束36年營業歲月

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面