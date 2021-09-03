他在日月潭撿到斷掌「助破母女3死分屍案」　人生從此大轉運

▲釣客在台中新社鄉食水嵙溪發現頭顱。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

南投的日月潭風光明媚，多年來吸引大批國內外旅客朝聖，然而就在921大地震後，位於湖中央的光華島（後正名為拉魯島）岸邊，突然漂來一隻斷手，進而揭開一起殘忍的分屍命案。警方調查，男子吳應弘常因金錢問題和同居人爭吵，一氣之下將其殺害分屍，連對方的2個女兒都不放過，成為台灣史上分屍最多死者的人魔。

民國88年9月5日，2名釣客在台中新社鄉食水嵙溪垂釣時，驚見一顆頭顱卡在石頭縫隙中，嚇得趕緊報案；警方獲報到場，動員警義消、陸軍十軍團200名阿兵哥溯溪3公里，陸續尋獲21塊屍塊，包括脊椎骨、手掌、腳掌等部位；由於死者頭顱長期泡水，被發現時已腫脹不堪，毛髮也全部掉光，身分難以辨認。

一開始，法醫研判死者是一名年邁的男性，然而警方比對資料後，根本找不到符合條件的對象；屋漏偏逢連夜雨，在尋獲屍塊的15天後，台灣就發生了震驚全球的921大地震，造成2000多人罹難，其中台中新社、東勢地區更是災情慘重，檢警光是勘驗罹難者遺體，就已忙到喘不過氣，實在無力繼續追凶，偵查形同停擺。

同年10月8日，一名黃姓男子在進行日月潭光華島災後護岸整修工程時，無意間瞥見水面漂浮著1隻斷手，原以為是假人，仔細一看竟是人體殘肢，當場嚇傻。事後，警方確認在日月潭發現的屍塊並非因地震死亡，且和先前在新社找到的頭顱有關，經過DNA比對，查出死者為潘阿愛母女3人，並認定同居人吳應弘涉有重嫌。

▲死者同居人吳應弘涉有重嫌。

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▲潘阿愛母女3人遭殺害分屍。

據悉，當年在日月潭發現屍塊的黃姓男子，事發後靈異遭遇連連，當地盛傳有2名女子跟在他後面，不僅幫助黃男在賭場上發財，甚至還替他覓得美嬌娘，玄奇過程讓警方及當地民眾嘖嘖稱奇。

黃男曾透露，他當時擔任光華島復建工程的園藝承包商司機，當天接送工人上島後，無意間發現北側水邊漂來一截手掌，剛開始還以為是服飾店用的模特兒，碰了一下才知道是斷肢，當場嚇得魂飛魄散，也不敢撈起屍塊，只好趕緊燃起一炷香，告訴死者「妳千萬不要離開，我現在去找警察來幫妳」。

話一說完，黃男馬上開船返回碼頭報案，並帶著警方到現場，神奇的是，他往返耗時約40分鐘，水中的斷掌不但沒漂走，還緊緊地靠在香旁邊，讓他頓時狂起雞皮疙瘩。更玄的是，黃男過幾天和朋友到賭場試手氣，竟然贏到莊家求饒，接著竟有賭客好奇問「你背後那2個女的是誰？幫你帶那麼好的運。」

▲發現屍塊的黃男事後仍不時上島燒香祭拜亡靈。

一開始，黃男以為對方在開玩笑，並沒有特別在意，不料他連續幾天到賭場，竟天天橫掃全場，贏到莊家叫不敢；當時有賭友笑說，「站在你後面的2個女生怎麼那麼準，每次跟你說要下哪就中。」然而黃男環顧全場，發現根本沒有女性在場，以為是發現屍塊的經過在當地傳開，所以賭友才故意拿這件事嚇他。

沒想到，黃男離開賭場時，突然被不熟的女鄰居搭訕，要他帶自己出去玩，後來2人竟陷入熱戀，攜手步入禮堂；黃男透露，老婆常說「我當天之所以主動，是因為耳邊一直有女生的聲音告訴我，他是真命天子，一定要把握這個男人」，種種巧合讓他不禁懷疑死者在暗中幫忙，事後仍不時抽空燒香祭拜亡靈。

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