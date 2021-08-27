外籍男聊天秀鈔票！台女掏藥丸「吃了會開心」　他醒來噴20萬傻眼

▲外籍男秀鈔票表示會請翁女喝酒。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名翁姓女子透過臉書結識幾內亞籍的外國男子，外籍男在對話中秀出大把鈔票炫富，兩人也一拍即合，認識不到一天就相約喝酒聊天。沒想到，翁女兩度偷對外籍男下藥，偷走對方20萬元現金，並將17萬藏在百貨公司的置物櫃內。案經上訴，高院依強盜罪判翁女5年2月徒刑，全案可上訴。

36歲外籍男子2020年9月透過臉書主動搭訕45歲翁女，先詢問對方是否會說英文，再用電話聊了4分鐘，最後跟翁女要到地址，相約立刻碰面。翁女也直接答應，並要求外籍男子要請她喝酒，隨後外籍男也附上一疊台幣千鈔的照片，證明自己會請客不是騙人。

▲▼翁女兩度對外籍男下藥。（圖／東森新聞）



翁女與外籍男凌晨1時許先在信義區、圓山捷運站附近的酒吧喝酒，隨後搭車到外籍男位於新北市的住處。期間，翁女在計程車上拿出粉紅藥丸跟外籍男說「吃了會開心」，但抵達對方住處後，發現外籍男扔未昏迷，便趁他上廁所時，加入一顆藥到酒內，讓外籍男喝完後直接睡著。

翁女趁機搜刮屋內20萬元現金，連忙搭上計程車到信義區的百貨公司，將17萬元放在置物箱後離開，直到外籍男子醒來發現情況不對報警，才讓案情曝光，翁女也被警方循線逮捕。

▲▼翁女（左）將偷來的錢藏在百貨公司的置物櫃內。（圖／東森新聞）



翁女一審坦承犯案，被依強盜罪判5年2月，但她不服上述二審；翁女在二審時翻供，表示一開始沒有意圖迷昏外籍男子並拿取財物，是發現對方昏睡才拿計程車費用離開，應該屬於刑責較輕的「竊盜罪」。

高院二審認為，翁女兩度下藥，刻意迷昏他人又將竊取的財物放在百貨公司，屬於「以強暴、脅迫或他法，致使人不能抵抗」的強盜罪，因此維持一審判決，仍依強盜罪判翁女5年2月徒刑，全案可上訴。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘