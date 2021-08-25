不爽被甩「錢、項鍊要不回」！他火大傳訊前女友：順便把男人處理

▲江男傳訊息恐嚇花花，被依法判拘役40日。（圖／示意圖，無關本案／取自Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名江姓男子與女子「花花」（化名）為前男女朋友，而兩人分手後，江男想要回兩人交往期間所贈送的財物，遭到花花拒絕後，竟然就接連傳送恐嚇訊息給對方，嚇得花花趕忙報警處理。對此，台南地院審理後，依法判江男拘役40日，得易科罰金。

判決指出，江男與花花是前男女朋友，之後花花提出分手，而江男則在分手後要求對方返還之前交往時，所贈送給對方的財物，遭到對方拒絕之後，竟然就接連傳送恐嚇訊息，「不接你會後悔」、「很後悔」、「你惹火我了」、「明天早上上班前沒拿到，我打給妳聯繫不上，還是沒拿回我東西」、「我會叫人幫我處理」、「順便把男人處理」。

對此，江男被捕後辯稱，自己只是想要花花接電話，才會傳送這些訊息，而之所以提到會後悔，是因為如果花花再不接電話，自己就不會給她錢，甚至還辯稱說，處理男人的意思是，認為可能是那個男人阻止花花還東西給自己，所以才會要對方將錢、首飾、項鍊拿出來還。不過，法官審理後，不採信江男的說詞，認為他的所為確實已經造成花花心生畏懼，因此認為其說詞不足踩。

法官認為，江男不思理性溝通之方式解決問題，卻傳送恐嚇訊息給對方，使對方心生畏懼，危害生命安全，顯然欠缺對他人之尊重，所為誠屬不該，且對方並無調解意願，兩人並無達成和解，考量其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依恐嚇危害安全罪，判處他拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。