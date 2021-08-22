154隻走私貓全被安樂死！杜紫宸開噴「官員沒腦袋嗎」：X的真瞎

▲走私品種貓遭安樂死，購買與領養貓狗議題再度引發話題。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

高雄海巡查獲的154隻走私品種貓21日下午已全數安樂死，消息傳出後引起眾人公憤！中華大學兼任講座教授杜紫宸也在臉書開罵，直呼「執行的公務員真瞎」，想也知道這些被走私來賣的一定都是健康幼貓，「又沒生病，安樂死個屁！」

杜紫宸針對「154隻走私貓被安樂死」事件發表看法，他認為這一百多隻貓都是生命，走私確實違法，但海巡署查獲後可以選擇將幼貓隔離3個月，經獸醫檢查確認沒傳染病後，再開放給民眾認養，「牠們又不是毒品必須銷毀」，更憤怒質問執行官員「都沒腦袋嗎？」

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▲154隻貓已在昨天下午全被安樂死。（圖／記者邱中岳翻攝）



他也認為，這154隻品種貓會被走私都是經過挑選，「用屁股想都知道一定是健康的幼貓」，明明沒有生病卻遭安樂死，一百多條好端端的生命就這樣結束，忍不住氣到發文砲轟「X的，我們幹嘛要繳稅養這些沒屁股的公務員？」

農委會主委陳吉仲今天（22）下午2點召開記者會說明，當初「為防疫不得已」，才會做出154隻貓安樂死的決定，若未銷毀擔心危及人畜，並強調執行過程全由他一人決定，希望外界勿刁難基層。至於為何不檢疫直接撲殺？陳吉仲解釋，避免在檢疫結果出爐前的這段時間病毒擴散，所以依照程序先行銷毀，為了防止類似悲劇再度發生將會盡速修法。