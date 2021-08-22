人夫自詡「猴王」：獨享雌性猴群！要妻2女侍1夫　她忍13年崩潰訴離

▲人夫要求妻子「兩女共侍一夫」，甚至提出，「猴王獨享整個雌性猴群」，讓妻子氣炸訴離。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／基隆報導

女子小花（化名）嫁給荷蘭籍男子阿哲（化名），婚後曾嘗試為愛遠走他鄉，但沒想到卻發現阿哲與另名荷蘭女子同居，甚至還生了2個小孩，而阿哲竟還說服她「兩女共侍一夫」，更洗腦她，「連猴子也是猴王獨享整個雌性猴群，一夫一妻是違背人類的原始本能」，讓她大為崩潰，憤而提出離婚獲准。

判決指出，小花13年前嫁給阿哲後曾嘗試要阿哲到台灣一起生活，但遭到拒絕，而為了維繫婚姻生活，她只好飛到荷蘭，但沒想到，才剛下飛機，卻發現阿哲與一名荷蘭籍女子同居，甚至還生了2個小孩。

小花見狀後氣憤向阿哲表示，2人已登記結婚，請阿哲履行一夫一妻的忠誠關係，並要求荷蘭女子離開，但阿哲卻不願意，甚至堅持要3人同住，誇張的是，阿哲竟還提出「兩女共侍一夫」要求。

不僅如此，阿哲還在3人同住期間，不斷到處跟朋友炫耀自己一次擁有兩個女人，左擁右抱，更不斷對小花洗腦，「古代都是一夫多妻，就連動物猴子也是猴王獨享整個雌性猴群，一夫一妻是違背人類的原始本能，是不道德的法律」。

小花當時年僅24歲，並沒有太多社會與感情經驗，無法答應阿哲的要求，便決定回台，而在她回台的5年間，阿哲未曾聯絡過她，但卻在2013年突然來電表示，自己已與荷蘭女子分開，希望2人能重修舊好，甚至搭機來台與她懇談，小花當時被阿哲的誠意感動，遂答應與阿哲回到荷蘭。

豈料，2人一抵達荷蘭，小花就發現自己被阿哲的甜言蜜語所欺騙，阿哲並未與荷蘭女子分開，甚至一直同居在一起，讓她就此徹底心寒，也不想為難荷蘭女子與2名孩子，直接就離開荷蘭，並返回台灣訴請離婚。

小花主張，阿哲曾向她說過，「平常做的事情就是賺錢，沒有什麼嗜好，也不喜歡花錢、旅遊，是個守財奴，唯一喜歡的事情就是女人，在外面看到身材好的女人就心癢癢想要發生關係」，並跟她表明事業有成的男人外面都有小三、小四，這是很正常的事。此外，她曾要求阿哲對婚姻忠誠，但沒想到，阿哲雙手一攤表明，這就是男人的天性，拒絕答應她的要求。

法院審理時，小花提出阿哲與荷蘭女子1家4口的照片佐證，而法院認為，阿哲離開台灣後就再也沒有入境紀錄，與小花也長時間沒有共同生活，因此認定阿哲無意維持婚姻，最終判准2人離婚。