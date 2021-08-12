楊勇緯光榮返家！見家人激動曝未來計畫　親友擠巷子廟公放鞭炮

▲奧運柔道銀牌楊勇緯回后里老家，最想陪伴久未見面的家人。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

奧運銀牌「柔道男神」楊勇緯日前返台隔離，12日回到后里老家，受到父母親友熱烈歡迎。他先到巷口福德祠拜拜祈福，廟公也放鞭炮慶祝。楊勇緯說，很久沒回家，現在希望好好跟家人享受休息時光，謝謝大家關注與支持。

為台灣奪下奧運男子柔道60公斤級銀牌的國手楊勇緯，今天上午回到后里老家，現場親友、鄰居、粉絲擠爆巷子，熱情歡迎他返家。楊勇緯先到巷口的福德祠拜拜，與父母、阿嬤、弟弟、姑姑一起跟土地公上香祈福表達感謝。廟公更特別施放鞭炮，迎接台灣之光、台中之光及后里之光回來。

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▲楊勇緯到老家巷口的福德祠，跟土地公上香感謝。（圖／民眾提供）

楊勇緯受訪時說，謝謝記者及親友百忙之中來歡迎他回家，謝謝大家支持。他很久沒有回家 ，現在就希望能夠好好的跟家人享受短暫的休息時光，好好陪伴家人，畢竟太久沒回到家了，心情有些激動，謝謝大家的關注跟支持。

楊勇緯的媽媽表示，為了迎接兒子返家，特別叫外燴準備一家團圓吃飯。阿嬤也特別殺雞煮了一鍋香菇雞湯，就是要慰勞孫子楊勇緯。

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