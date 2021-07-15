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超辣裸女離奇卡20公分大樓窄縫　消防員也傻眼！鑿洞2.5小時救援

美國一名女子被發現全裸卡在2棟大樓的牆縫中。（翻攝自CBS Los Angeles YouTube）

圖文／鏡週刊

美國加州近日發生一起離奇事件，一名全身赤裸的女子，被卡在只有20公分寬的牆縫中，起初民眾聽到她的哭喊聲，卻找不到聲音來源，消防人員到場後，登上屋頂往牆縫內瞧，才驚訝發現她卡在裡面。最終救難人員花費2.5小時，在牆壁上鑿洞，才順利將女子救出。

綜合外媒報導，加州聖塔安娜市當地時間13日，一名女子被發現卡在2棟建築物的縫隙間，寬度僅20公分，兩側分別是汽車修理廠以及汽車音響商店。店家表示，當時聽到附近傳出女性求救的聲音，他們四處找了20至30分鐘都找不到人，於是撥打報警電話。

警消於下午2時05分趕抵現場，由於周邊的工廠作業聲，讓他們難以找到受困者確切位置，其中一名消防員到屋頂上往下一看，才驚訝發現女子全身赤裸，被卡在僅20公分寬的牆縫中。救難人員立即展開高難度救援，在水泥牆上鑿洞同時，還得確保牆壁不會坍塌，也不會傷到受困者。經過2.5小時的努力，終於在下午4時30分，成功將女子從牆縫中解救出來。

消防員為救出受困者，在水泥牆上鑿洞。（翻攝自橘郡消防局推特）

女子被救出後意識清醒，隨即送往醫院。各界好奇女子為何赤裸身體受困此處，對此橘郡消防局隊長阮（Thanh Nguyen）坦言：「目前這對我們來說也是個謎。」消防局指出，救難過程中曾試圖詢問，但女子並未透露為何受困，也不知道她究竟受困多久，目前案件已在調查中。

經過2.5小時的救援，女子終於被順利救出。（翻攝自橘郡消防局推特）


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