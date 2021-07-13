嘉義海巡新戰力到港　新造35噸巡防艇強化登檢防撞

▲海巡署新造35噸級巡防艇加入執法，可緊急救護也可強勢登檢取締。（圖／海巡署布袋海巡隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導



海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造35噸巡防艇PP-3593艇，12日下午航抵布袋海巡隊,該艇將投入雲、嘉海域執法、救生救難及防疫任務上，布袋海巡隊也再添新能量。



海巡署表示，新型35噸级巡防艇採用噴水式推進器高速主機,最高航速達45節(時速約83公里),續航力可達600浬。配合布袋海巡隊轄區特性，待疫情趨緩後，春、夏季自布袋往返澎湖之客輪及水上摩拖車等遊憩活動興盛，旅客大增,如需緊急救護時,可立即馳援前往,促進海上救援任務上更加順遂。



船體部分使用鋁合金材質,並強化船舷防撞功能,對於拒不配合違法船舶,將可採強勢登檢作為；另在消防滅火功能上配備高壓水砲系統、最大射程超過60公尺,在取締、驅離違法越界大陸漁船拒停檢查,更能發揮強勢執法手段,有效提升雲、嘉海域取締及救援能量。

海巡署是我國最主要的海上執法與救援單位,也是人民在海上活動、作業、航行的重要安定力量,為了維護民眾海域活動安全,如在海上作業發現不法情事,可立即撥打「118海巡服務電話」,海巡署將立即提供各項協助。

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