柔道童離世「教練一句道歉都沒有」　連千毅怒轟可惡：出來給交代！

▲連千毅帶400萬現金奔台中黃小弟弟靈堂。（圖／翻攝自臉書／連千毅）

記者陳韻如／綜合報導

台中市豐原區7歲黃姓男童4月遭何姓柔道教練、學長過肩摔20多次，導致傷重昏迷，撐了70天，仍不幸於上月29日心臟衰竭離世。對此，知名直播主連千毅喊出要負責全額喪葬費，6日更帶著400萬現金到靈堂上香，但遭到家屬婉拒，而何姓教練至今仍是一句道歉也沒有，也讓連千毅忍不住痛批，「真的非常惡劣、非常可惡」。

連千毅接獲黃小弟弟離世的消息後，便喊出「喪葬費用我全出」，並於6日帶著400萬現金以及黃小弟弟生前最喜歡的玩具車、玩具槍，前往台中殯儀館靈堂上香致意，不過現金部分則遭到家屬婉拒。

連千毅事後開直播表示，自己在靈堂上也跟黃小弟弟說了很多話，希望黃小弟弟一路好走。此外，家屬有向連千毅透露，何姓教練有嘗試透過友人要跟黃小弟弟家屬聯繫，但他本人卻依舊神隱，至今一句道歉也沒有，也讓連千毅忍不住痛批，「真的非常惡劣、非常可惡」，並希望何姓教練能出面，給社會大眾一個交代。

另外，黃小弟弟離世後，家屬同意進行解剖驗屍，若鑑定結果男童死亡與何姓教練行為有因果關係，將變更起訴法條為傷害致死罪，未來一切交由司法鑑定。