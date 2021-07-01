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快訊／彰化喬友大樓惡火1消防「失去生命」　同袍跪地CPR全場鼻酸

▲▼彰化惡火吞喬友大樓！1消防「失去生命跡象」　同袍跪地CPR全場鼻酸。（圖／記者唐詠絮攝）

▲1消防救火OHCA被救上雲梯車，同袍跪地CPR。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者唐詠絮、許力方／彰化報導

彰化市最高地標、火車站前的15層樓「喬友大樓」6月30日晚上發生大火，火勢猛烈一直延燒至清晨，7-9樓改建為防疫旅館，有28名居家隔離者、3名員工受困，一度有房客拿出手機亮燈向外求救，消防已出動雲梯車搶救。凌晨2時許，陸續救出9樓18名受困者，其中有1名34歲倪姓男子凌晨2時許獲救時已失去呼吸心跳，送醫搶救；隨後又有1名消防員也無生命跡象，緊急送醫。

喬友大樓晚間發生火警，因火勢悶燒過夜，9樓有18人仍受困，直至凌晨2時許，消防出動雲梯車陸續將人救出，有一家4人，父母帶著5歲雙胞胎逃出火場，男童當場被嚇哭，全員送醫，還有1人全身攤軟送醫。

▲▼彰化惡火吞喬友大樓！1消防「失去生命跡象」　同袍跪地CPR全場鼻酸。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化惡火吞喬友大樓！1消防「失去生命跡象」　同袍跪地CPR全場鼻酸。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化惡火吞喬友大樓！1消防到院前沒有呼吸心跳。

凌晨近3時傳出還有1名消防隊員失去呼吸心跳，緊急送往彰基醫院搶救，當時被救上雲梯車，由同袍跪地幫忙進行心肺復甦術（CPR），底下大批民眾圍觀，地面部分並由消防人員圍起白布，畫面令人鼻酸。

截至目前火警共造成21人送醫，其中4人到院前無呼吸心跳，3人為隔離者（2男1女），1人為消防，分別12人送往彰基、9人送往秀傳；另外8人送往檢疫旅館，2人無大礙沒就醫（1工作人員，1隔離者），還有1人失聯。

▼彰化大火21人送醫，其中4人已失去生命跡象。

▲▼彰化惡火吞喬友大樓4人無生命跡象。（圖／記者唐詠絮攝）

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