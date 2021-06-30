抓到詐騙界羅志祥！裸照逼分手炮+性侵網友　逃亡1年多落網了

范宗任犯下3起性侵案，逃亡1年多後終於落網。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

台中市32歲男子范宗任曾偽開百萬張電子發票詐獎金，因其長相俊俏被稱為「詐騙界羅志祥」，他曾以裸照逼姦前女友小蘭（化名）並遭判刑，但他不願服刑而逃亡，在逃亡期間又在台中和新北性侵2名女網友，中和警方經過跟監埋伏，今下午終於將他逮捕到案，訊後依法偵辦。

據悉，范男可謂作惡多端，他在2018年6月間以人頭在台中成立「光迅工廠企業社」，並用每月4萬元的代價聘雇楊姓工程師撰寫程式，該公司登記為資訊軟體批發零售業，實則不接案子、不賣東西，唯一的業務便是不斷偽造假交易紀錄，並開立電子發票，在4個月內開出450多萬張，中獎金額高達435萬元。

財政部中區國稅局驚覺有異後通報警方，警方深入調查，又在范男電腦發現他側錄的色情影片，詢問後竟發現范宗任以裸照威脅前女友小蘭，逼打分手炮後還將過程錄下，全案在去年2月判處1年10月有期徒刑定讞，他卻展開逃亡，被台中地檢署發布通緝。

而小蘭並非唯一受害者，范宗任在逃亡期間，今年3月在網路上認識小芬（化名），再度以自己的三寸不爛之舌取得小芬信任，小芬邀請范宗任來家裡作客，范男竟不顧小芬反對，硬將她推上床並強脫內褲，性侵得逞。

今年6月，范宗任又利用交友軟體認識小芸（化名），佯稱要購買消夜給她，並趁酒意違反被害人意願強性發生性關係，小芸強烈反抗，范宗任還毆打被害人後逃逸，小芸不甘受辱，向中和警分局報案。

警方獲報後調閱監視器，鎖定范男身分和行蹤後展開調查，今下午趁范男購買食物食將他逮捕，訊後依妨害自主及通緝案移送偵辦，也讓這匹逃亡1年多的惡狼終於接受法律制裁。

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