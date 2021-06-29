【傳愛的旅程】「愛的早餐」讓偏鄉孩子早起上學去

《愛的早餐》

文／林璟倩

「我這輩子只會做三樣料理：煎蛋、包水餃、做蛋捲，這都是為了偏鄉小朋友做愛的早餐特別練習的！」日理萬機的東森集團大家長王令麟有些兒害羞地表示。

只要得空，就愛往偏鄉跑的王令麟，最喜歡原住民孩子的純真與熱情。十多年下來，台灣的部落幾乎都被他跑遍了，他跑去和台中福民國小學童一起打籃球、到台東竹湖國小幫忙割稻、去花蓮紅葉國小和孩子們一起玩射箭，大朋友小朋友互動零距離，因此獲得了「東森爸爸」的美名。

▲吃「愛的早餐」長大的田劭晨( 左一)、古文龍( 左二) 和高語杰( 右一) 考取國立大學，成了部落孩子的榜樣。

「東森爸爸」做的「愛的早餐」最是豐盛可口

2020 年，為了展現「東森爸爸」不是浪得虛名，王令麟特別揪了時任東森購物大使的吳宗憲及女兒Sandy，一起到偏鄉小學親手為孩子們做早餐。桃園高義國小和花蓮東竹國小的孩子最有口福，他們全都聞香而來，爭睹「東森爸爸」穿圍裙煎蛋做早餐，因為有愛，吃進嘴裡，也彷彿特別可口有味。而難得有機會親眼見到大明星，小朋友們也瞬間變成小粉絲，又驚又喜地紛紛嚷著要合照、要簽名。在一片歡樂聲中，有吃、有喝、還有大明星小跟班一旁招呼，孩子們吃了這生中最豐盛也最難忘的一頓「愛的早餐」。

特別的是，東竹國小有三位從小吃「愛的早餐」長大的孩子田劭晨、高語杰及古文龍，他們發憤用功、積極向學，先後考上國立成功大學及國立高雄師範大學。「東森爸爸」王令麟聞訊格外開心又驕傲，特別頒發獎學金鼓勵他們繼續努力，做學弟妹們的好榜樣。古文龍也開心的分享說：「小時候每次吃愛的早餐，感受到外界的關懷與祝福，感恩之餘，也不斷勉勵自己千萬不能辜負這一片心意。」

▲孩子們都很期待到學校吃「愛的早餐」，開啟一整天的學習活力。

東森慈善基金會開辦「愛的早餐」已經超過14 年。最初是學校老師發現，許多偏鄉的孩子或因家長農忙無暇照顧，或因父母長期在外地工作，往往沒吃早餐就餓著肚子來上學；而學校周邊又沒有商店或早餐店可以買到營養均衡的早餐，導致許多孩子不是胡亂填飽肚子，就是索性不吃早餐，甚至缺課的情形也時有所見。

東森集團大家長王令麟知道了，心疼孩子們的成長只有一次，早餐一定要吃好吃飽，才能元氣滿滿的讀書求學。他率先提撥一筆經費，透過東森慈善基金會開辦「愛的早餐」，東森購物會員也隨後熱情響應，慷慨捐出購物發票。說也奇怪，這樣捐出來的發票中獎率特別高，每個月都有一小筆額外的斬獲，由此化作一份份充滿愛與能量的美味早餐，滿足孩子們的晨間營養需求，讓他們都能精神飽滿的展開一天的學習。

▲聽到小朋友說「愛的早餐」好好吃，「東森爸爸」滿心歡喜。

「愛的早餐」已成為偏鄉孩子 早起上學的動力

五千個日子以來，東森慈善基金會總計提供超過三萬份「愛的早餐」給偏鄉及部落的小朋友們享用。雖然只是小小的一份早餐，但已成功地成為孩子們早起上學的動力，也激勵著他們要努力向學。

不放棄每一個孩子，讓他們的每一天從早餐開始，「愛的早餐」任務圓滿成功。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實