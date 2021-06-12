空軍退役成渣男！不甩女友剛墮胎還揪妹玩　退役軍人這麼說

▲黃男四處約妹，還謊稱與Ｌ小姐分手。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲讀者L小姐投訴，高雄一名黃姓前職業軍人，因本身負債累累，竟利把女生當作提款機、欠錢不還。不僅如此，黃男對工作也不上心，他與L小姐交往的頭一年，就換了4個工作，當時被愛沖昏頭的Ｌ小姐還傻傻地苦撐，借錢應付二人開銷，直到意外懷孕，才發現到黃男根本不想負責任，還被她抓包四處與其他人搞曖昧，讓L小姐怒斥黃根本是渣男！

與黃同居9個月後，L小姐發現自己懷孕，黃男起初答應會找黃父到家提親，過了1個月卻無下文，L小姐只好選擇墮胎。Ｌ小姐說：「他變相在拖，其實就是要逼我拿掉小孩，我在休養期間發現，他還不斷在跟其他女生傳訊息、搞曖昧，我找他對質，他竟惱羞成怒推我，害我因此受傷。」

L小姐透露，她與黃男交往2年，黃曾被她抓包與異性搞曖昧逾10次之多，黃四處揪小模或網紅出遊、吃飯，有網友在黃的IG上看到她與黃的合照，知道二人交往中，還特地留言提醒她要多留意黃男。Ｌ小姐氣憤地說：「當時黃的IG大頭照還放我們二人的合照，卻到處約妹，教我情何以堪！」

L小姐還說：「黃的前女友透露，黃之前都找單親媽媽下手，至少2、3個，就是看準單親媽媽經濟獨立，不需要花太多時間陪伴，讓他可以四處放線。先前黃因與女網友發生感情糾紛鬧到軍營，還被媒體大肆報導。」

有一次，L小姐與黃在客廳看電視，一個女生打電話來，黃說對方是設計師，L小姐沒作多想，但後來L小姐故意發聲，對方就匆匆掛斷。Ｌ小姐說：「我猜他應該跟對方謊稱我們已經分手，只是還住在一起。後來，我用他的手機傳訊息給女生說『不好意思』，秒被封鎖，我當下超傻眼，這女生反應怎麼這大，感覺就有詭。」

與L小姐分手近半年的黃，不但有了新對象，還換了一台新機車，但L小姐與其他前女友認為，黃男根本沒錢買機車，讓她們懷疑黃男又故技重施，利用感情及柔情攻勢讓女生乖乖買單，才會憤而出面揭開他的真面目，希望不要再有人受騙上當。對此，黃男則表示一切都是對方惡意抹黑，不願多作回應。



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